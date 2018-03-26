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الخارجية الإسرائيلية ترفض التعقيب على طرد دبلوماسيين روس

تاريخ النشر: 26/03/2018 - 23:20

الخارجية الإسرائيلية ترفض التعقيب على طرد دبلوماسيين روس
صورة توضيحية (أ ف ب)
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

رفضت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، التعقيب على طرد دبلوماسيين روس من عدة دول في كافة أنحاء العالم، وبضمنها الولايات المتحدة وكندا و 15 دولة أوروبية، وذلك ردا على تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته في بريطانيا.

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد دانت، قبل نحو أسبوعين، "الحادث الذي حصل في بريطانيا"، دون أن تشير إلى روسيا كمسؤولة عن عملية التسميم.

وفي أعقاب الحادث، طلبت بريطانيا من إسرائيل إدانة التسميم المنسوب لروسيا، واستجابت إسرائيل بعد تردد، وبدون أن تتطرق للمسؤولين عن الهجوم.

يشار إلى أن رئيسة الحكومة البريطانية قد أعلنت اليوم أن 18 دولة تنوي طرد "موظفي استخبارات روس من أراضيها". وتحدثت الولايات المتحدة عن طرد 60 دبلومسيا، وانضمت إليها فرنسا وألمانيا وبولندا ودول أوروبية أخرى، بضمنها دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ملف خاص | يوم الأرض

#سيرجي سكريبال
#تيريزا ماي

من عرب 48

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