روحاني: إسرائيل تدعم الإرهاب؛ ونتنياهو: "أخطبوط الإرهاب يتهمنا"

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بـ"أخطبوط الإرهاب" وذلك ردًا على تصريحات الأخير، خلال القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية المشتركة، اليوم الأربعاء، في أنقرة، بأن إسرائيل داعمة للإرهاب وتؤثر على استقرار سورية بتدخلاتها العسكرية المستمرة.

واعتبر نتنياهو أن روحاني "أخطبوط الإرهاب، يتهم إسرائيل، بكل سخف، بدعمها له (الإرهاب)".

وكتب نتنياهو على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "إذا لم يكن روحاني على دراية بأفعال الإرهاب والتخريب التي ينفذها فيلق القدس الإيراني كل يوم في سورية، فإن إسرائيل ستكون قادرة على إطلاعه عليها".

وكان روحاني قد قال في القمة التي جمعته بنظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، إن "تدخل القوات الصهيونية ساهم في تدهور الوضع. الإسرائيليون لا يحترمون سيادة سورية، ويقصفون أراضيها ويؤيدون ويدعمون الإرهابيين".

وشدد روحاني على أنه في الوقت الحالي لا يوجد حل عسكري للأزمة في سورية، معتبرًا أنه "في اجتماع اليوم، سنصر على إيجاد حلول سياسية فريدة للوضع في البلاد من خلال المحادثات الحرة والمباشرة".

وفي بيان مشترك، ذكر الزعماء الثلاثة أنهم ملتزمون بسيادة سورية وسيعملون ضد المبادرات المختلفة التي تقوضها، وتعمل على تقسيمها.

فيما نقلت وكالة "إنترفاكس للأنباء" عن بوتين قوله: "على الرغم من الوضع العسكري الصعب فإن تنظيم ‘داعش‘ لا يزال خطير للغاية ويحافظ على القدرة على تغيير التكتيكات بسرعة، ضررها طاول العديد من أنحاء العالم".