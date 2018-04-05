  2. إسرائيليات
  3. أخبار

رئيس الموساد في جلسة مغلقة: إيران تسعى للقنبلة النووية

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 05:55

رئيس الموساد في جلسة مغلقة: إيران تسعى للقنبلة النووية
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

قال رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، يوم أمس الأربعاء، في محادثات مغلقة إنه "واثق بنسبة مائة بالمائة" من أن إيران لا تزال ملتزمة بتطوير قنبلة نووية، ويعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي تغيير أو إلغاء اتفاقه النووي مع إيران.

جاء ذلك نقلا عن مصدر شارك في جلسة مغلقة شارك فيها مسؤولون إسرائيليون تناولت المشروع النووي الإيراني، الأربعاء.

وقال المصدر إن كوهين "يعتقد أنه على المجتمع الدولي أن يعمل على تغيير أو إلغاء الاتفاق النووي كي لا يشكل هذا الأمر تهديدا كبيرا على إسرائيل.

ووصف كوهين الاتفاق النووي بأنه "خطأ فادح" قائلا إنه يسمح لإيران بالاحتفاظ بعناصر أساسية في برنامجها النووي وسيزيل القيود الأخرى في غضون سنوات قليلة، وعندها يمكن لإيران أن تعمل على تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج ترسانة من القنابل النووية.

كما انتقد كوهين قرار رفع العقوبات عن إيران، قائلا إنه أدى إلى عدوان "زائد بشكل كبير" من قبل إيران، مشيرا إلى استمرار طهران في تطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد حدد للدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق موعد الثاني عشر من أيار/مايو كموعد أخير لتعديل الاتفاق النووي، وإلا سينسحب منه، ويعيد فرض العقوبات السابقة على إيران.

وردا على التهديدات الأميركية، اقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران "لدعمها النظام السوري، وبسبب برنامج الصواريخ البالستية".

ملف خاص | يوم الأرض

#الموساد
#يوسي كوهين
#الاتفاق النووي
#دونالد ترامب
#الاتحاد الأوروبي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"إم ترتسو" تحرض على منظمة هاجمها نتنياهو
"إم ترتسو" تحرض على منظمة هاجمها نتنياهو

2018-04-04

بينيت يسعى للالتفاف على المحكمة العليا لطرد طالبي اللجوء
بينيت يسعى للالتفاف على المحكمة العليا لطرد طالبي اللجوء

2018-04-04

كلينتون: إسرائيل عطلت المفاوضات لأنها اعتبرت الفلسطينيين طرفًا ضعيفًا
كلينتون: إسرائيل عطلت المفاوضات لأنها اعتبرت الفلسطينيين طرفًا ضعيفًا

2018-04-04

الأكثر قراءة

جرحى بإطلاق نار داخل شركة

جرحى بإطلاق نار داخل شركة "يوتيوب" وانتحار المنفذة

2018-04-04
ملاحقة سياسية: تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

ملاحقة سياسية: تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

2018-04-04
40 ألف مستوطن بالحرم الإبراهيمي والاحتلال يحول الخليل لثكنة عسكرية

40 ألف مستوطن بالحرم الإبراهيمي والاحتلال يحول الخليل لثكنة عسكرية

2018-04-04
الرابي موسى بن ميمون يتقلّب في قبره

الرابي موسى بن ميمون يتقلّب في قبره

2018-04-04
البحرية الإسرائيلية تدعي عرقلة استهداف سفينة حربية بصاروخ

البحرية الإسرائيلية تدعي عرقلة استهداف سفينة حربية بصاروخ

2018-04-04