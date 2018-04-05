عدد السكان في البلاد يتجاوز 8.809 مليون

وصل عدد السكان في البلاد، بحسب الإحصائيات الإسرائيلية 8,809,200 نسمة، تشمل الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة.

وبينت معطيات دائرة السكان والدائرة المركزية للإحصاء أن نسبة الزيادة السنوية في البلاد تصل إلى أكثر من 2%.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عدد اليهود في البلاد وصل إلى 6,566,200 نسمة، يشكلون ما نسبته 74.6% من مجمل عدد السكان. بينما وصل عدد السكان العرب إلى 1,841,700 نسمة، تشمل الجولان والقدس المحتلين، ويشكلون ما نسبته 20.9% من عدد السكان.

وجاء أيضا أنه يعيش في البلاد نحو 401,300 شخص يشكلون ما نسبته 4.5% من عدد السكان، ويعرفون على أنهم "آخرون"، وغالبيتهم مهاجرون من الاتحاد السوفييتي سابقا، هاجروا إلى البلاد بموجب "قانون العودة" الإسرائيلي.

وأظهرت المعطيات أيضا أنه يعيش في البلاد نحو 169,000 عمال أجنبي يقيمون بشكل قانوني، إضافة إلى 50 ألف طالب لجوء وصلوا إلى البلاد من أفريقيا.