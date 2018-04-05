  2. إسرائيليات
  3. أخبار

عدد السكان في البلاد يتجاوز 8.809 مليون

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 08:49

عدد السكان في البلاد يتجاوز 8.809 مليون
صورة توضيحية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

وصل عدد السكان في البلاد، بحسب الإحصائيات الإسرائيلية 8,809,200 نسمة، تشمل الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة.

وبينت معطيات دائرة السكان والدائرة المركزية للإحصاء أن نسبة الزيادة السنوية في البلاد تصل إلى أكثر من 2%.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عدد اليهود في البلاد وصل إلى 6,566,200 نسمة، يشكلون ما نسبته 74.6% من مجمل عدد السكان. بينما وصل عدد السكان العرب إلى 1,841,700 نسمة، تشمل الجولان والقدس المحتلين، ويشكلون ما نسبته 20.9% من عدد السكان.

وجاء أيضا أنه يعيش في البلاد نحو 401,300 شخص يشكلون ما نسبته 4.5% من عدد السكان، ويعرفون على أنهم "آخرون"، وغالبيتهم مهاجرون من الاتحاد السوفييتي سابقا، هاجروا إلى البلاد بموجب "قانون العودة" الإسرائيلي.

وأظهرت المعطيات أيضا أنه يعيش في البلاد نحو 169,000 عمال أجنبي يقيمون بشكل قانوني، إضافة إلى 50 ألف طالب لجوء وصلوا إلى البلاد من أفريقيا.

ملف خاص | يوم الأرض

#الدائرة المركزية للإحصاء
#دائرة السكان والهجرة
#الجولان
#القدس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خلافا لتصريحات نتنياهو: رواندا تنفي علاقاتها بـ"الصندوق الجديد"
خلافا لتصريحات نتنياهو: رواندا تنفي علاقاتها بـ"الصندوق الجديد"

2018-04-05

الاحتلال يحقق مع نفسه في سقوط شهداء مسيرة العودة
الاحتلال يحقق مع نفسه في سقوط شهداء مسيرة العودة

2018-04-05

رئيس الموساد في جلسة مغلقة: إيران تسعى للقنبلة النووية
رئيس الموساد في جلسة مغلقة: إيران تسعى للقنبلة النووية

2018-04-05

الأكثر قراءة

دعوة للمساهمة: ملفّ خاصّ حول الفنّانة ريم بنّا

دعوة للمساهمة: ملفّ خاصّ حول الفنّانة ريم بنّا

2018-04-04

"بونبونة": حين يكون السائل المنويّ أداة نضال

2018-04-04
بن سلمان ينطق بلسان بلفور

بن سلمان ينطق بلسان بلفور

2018-04-04
جرحى بإطلاق نار داخل شركة

جرحى بإطلاق نار داخل شركة "يوتيوب" وانتحار المنفذة

2018-04-04
ملاحقة سياسية: تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

ملاحقة سياسية: تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

2018-04-04