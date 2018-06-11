سحب مشروع قانون يستهدف تمويل المشتركة

سحب رئيس لجنة الداخلية في الكنيست وعضوه عن حزب "الليكود"، يوآف كيش، مقترحًا لتعديل قانون تمويل الأحزاب، الذي استهدف، بالأساس، القائمة المشتركة.

وبحسب التعديل الذي عرضه كيش، فإن "القائمة التي تتألف من أكثر من حزبين تستطيع أن تتلقى تمويلا مقابل حزبين فقط".

وكان اقتراح القانون قد قدم من قبل عضو الكنيست يعكوف آشر، إضافة إلى عدد من أعضاء الكنيست، وذلك بهدف فصل الحسابات المالية للأحزاب التي تخوض المعركة الانتخابية ضمن قائمة واحدة.

يشار إلى أن البند 2 (أ) (1) من قانون تمويل الأحزاب ينص، اليوم، على أن "من حق كل كتلة الحصول على تمويل مصاريف الانتخابات في فترة الانتخابات".

ويسعى كيش إلى إضافة تعديل لهذا البند ينص على أنه في حال تقديم قائمة مشتركة "لن يحصل على تمويل مصاريف انتخابات سوى حزبين من بين مقدمي القائمة، واللذين كانا ممثلين في الكنيست المنتهية ولايتها، حسب نتائج الانتخابات".

وبالنتيجة، فإن التعديل المقترح يعني أن الأحزاب التي تخوض المعركة الانتخابية في قائمة واحدة، تضم أكثر من حزبين، فإنها ستحصل على تمويل لمصاريف الانتخابات لأكبر حزبين فقط. كما أن الاقتراح يشمل الكتل القائمة في الكنيست فقط.

يشار في هذا السياق إلى أن القائمة المشتركة تتألف من أربعة أحزاب، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير.

وفور سحب المشروع، قال عضو اللجنة عن القائمة المشتركة، طلب أبو عرار: إنّ اقتراحًا كهذا هو اقتراح عنصري ويستهدف جمهورًا معينًا وهو الجمهور العربي، ولذلك، فإنّ مكان مثل هذه الاقتراحات هو سلة المهملات.