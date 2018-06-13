تأجيل دفع مخالفات السرعة لحين التحقق من دقة الكاميرات الثابتة

أعلنت شرطة المرور الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تأجيل دفع الغرامات المالية المتعلقة بمخالفات السرعة التي تم تحريرها بناء على تصوير الكاميرات الثابتة لمدة ثلاثة أشهر،و وذلك حتى تاريخ أقضاه الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية، قد أصدرت أوامر لشرطة المرور، مساء الأحد الماضي، بالتوقف عن إصدار مخالفات السرعة التي تم إصدارها بناء على معطيات كاميرات المراقبة الثابتة، لحين التأكد من دقة هذه المعطيات.

واتخذت النيابة العامة القرار بسبب كثرة الطلبات التي صدرت عن المحاكم بناء على دعوات المواطنين بتحرير مخالفات بناء على معطيات مغلوطة.

وفي هذا السياق، قالت شرطة المرور، إن القضية قيد التحقيق لكن كاميرات السرعة ستستمر في توثيق المخالفات، وستتخذ القرارات المتعلقة بالمخالفات بعد الانتهاء من الاختبارات".

وأضافت أنه "كل مواطن قام بدفع مخالفات شبيهة للمذكورة أعلاه، ليس عليه التوجه للشرطة في هذه المرحلة، وإنّ هذه التعليمات لا تسري على مخالفات السير الأخرى، إنما فقط على مخالفات كاميرات السرعة المثبتة".

وأوضحت الشرطة أنها "ستنشر لاحقًا تفاصيل أوفى في هذا الشأن، كاميرات السرعة تواصل توثيق ارتكاب مخالفات السرعة المفرطة، والقرار بخصوص استمرار ضبط قوانين السرعة سيصدر مع انتهاء الاختبارات".

وأصدرت النيابة تعليمات للشرطة بالاستمرار بتوثيق المخالفات لحين الانتهاء من الاختبارات للتحقق من دقة الكاميرات الثابتة التي تتعلق بمخالفات السرعة.