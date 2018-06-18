سيغيف تواصل مع حزب الله وتورط في الاحتيال والمخدرات والتجسس

يتضح أن تهمة "التجسس لصالح إيران" الموجه ضد الوزير الإسرائيلي السابق، غونين سيغيف، هي الأخيرة من بين سلسلة فضائح تورط بها وزير الطاقة السابق منذ أن ترك الحياة السياسية.

وكان سيغيف، هو طبيب أطفال من مواليد "تل عدشيم" عام 1956، قد انتخب للكنيست عام 1992 من قبل حزب "تسومت" بقيادة رفائيل إيتان. وفي العام 1994 استقال من الحزب، وشكل مع عضو الكنيست ألكسندر غولد فارب كتلة "يعود". وانضم الاثنان عام 1995 إلى ائتلاف حكومة يتسحاك رابين الذي سعى لتشكيل غالبية مؤيدة لاتفاقيات أوسلو. وعين في حينه في منصب وزير الطاقة والبنى التحتية، وواصل إشغال المنصب في حكومة شمعون بيرس.

أنهت انتخابات 1996 حياة سيغيف السياسية، وانتقل من وزارة الطاقة إلى منصب مستشار لمجموعة شركات شاؤول آيزنبيرغ التي عملت في هذا المجال. وفي حينه فتحت الشرطة تحقيقا ضده بشبهة استغلال منصبه لصالح آيزنبيرغ، ولكن أغلق الملف في نهاية المطاف.

وفي العقد الماضي، وعلى خلفية قضية اختطاف إلحنان تيننباوم، ورد ذكر سيغيف كأحد رجال الأعمال الإسرائيليين الذين خطط حزب الله لاختطافهم. وفي حينه قال موقع "يديعوت أحرونوت" إن قيس عبيد، وهو من مدينة الطيبة وأحد الناشطين في صفوف حزب الله أجرى اتصالات عمل مع سيغيف، وسعى لتجنيده لصالح حزب الله. وأكد سيغيف أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذرته من مخطط لاختطافه.

وفي عام 2003، وأثناء مكوثه في هونغ كونغ، نفذ ست عمليات سحب مبالغ مالية من حسابه بقيمة 20 ألف شيكل، وعندها توجه لشركة "يسراكارد" وادعى أن بطاقة الاعتماد الخاصة به قد سرقت، وأنه لم يقم بسحب هذه الأموال. وأدين في حينه بمحاولة الاحتيال، وذلك بعد أظهرت الصور أنه كاذب. وفرض عليه دفع غرامة مالية، ولكن تم إلغاء ذلك لاحقا.

وفي نيسان/أبريل من عام 2004، اعتقل سيغيف في مطار أمستردام عندما حاول تهريب مخدرات البلاد، والحديث عن 32 ألف حبة "إكستازي". ولكي يتجنب التفتيش قام بتزوير جواز السفر الدبلوماسي الموجود بحوزته وأطال مدة سريان مفعوله. وادعى سيغيف، بداية، أنه بريء، ولكن وبعد أن أدلى بعدة روايات متناقضة اعترف بغالبية المخالفات المنسوبة له في إطار صفقة، وحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات، وقامت وزارة الصحة بسحب ترخيص العمل في مجال الطب.