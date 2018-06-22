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إصابة أحد ضباط الاحتلال في مواجهات مخيم الدهيشة

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 08:30

إصابة أحد ضباط الاحتلال في مواجهات مخيم الدهيشة
من الأرشيف
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

أصيب ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الفائتة، خلال مواجهات وقعت في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وجاء أن إصابة الضابط قد حصلت خلال مواجهات مع مئات الشبان الفلسطينيين في المخيم، وذلك بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال لاعتقال أحد الشبان، ويدعى عدي شحادة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فإن نحو 200 شاب فلسطيني تصدوا لقوات الاحتلال، في أعقاب عملية الاعتقال، وألقوا الزجاجات الحارقة والحجارة باتجاه الجنود، كما أطلقوا المفرقعات النارية باتجاههم.

ونقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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#مخيم الدهيشة
#الاحتلال
#بيت لحم
#عدي شحادة

من عرب 48

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