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منظومة كهروضوئية إسرائيلية لاعتراض الطائرات الورقية الغزية

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 06:45

منظومة كهروضوئية إسرائيلية لاعتراض الطائرات الورقية الغزية
(أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

ينوي الجيش الإسرائيلي نشر منظومة جديدة، اليوم الجمعة، على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" فإن الحديث عن منظومة كهروضوئية بإمكانها التقاط الطائرات الورقية من مسافة 7 كيلومترات، بينما لا تزال فوق أراضي قطاع غزة.

وأضافت أنه بعد التقاط الطائرة الورقية، فإن المنظومة قادرة على إطلاق طائرة صغيرة مزودة بمعطيات مكانية، وعندها يتم اعتراض الطائرة الورقية الحارقة.

وأضافت الصحيفة أن الحديث عن منظومة قامت شركة "إلبيت" بتوطيرها، وعرضت على قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي.

وقد صودق على المنظومة لإجراء تجارب عملانية عليها، وسيتم نشرها، الجمعة، على الحدود مع قطاع غزة.

يشار إلى أن الخميس شهد اندلاع 20 حريقا في أربع مواقع مختلفة، وتمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على النيران.

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#قطاع غزة
#طائرات ورقية
#بالونات حارقة
#االاحتلال

من عرب 48

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