الحرائق تتوصل بـ"غلاف غزة" والاحتلال يقصف بغزة

اندلع 11 حريقا منذ صباح اليوم الأحد، في البلدات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة" بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة أطلقت من القطاع، وذلك على الرغم من نشر الجيش الإسرائيلي منظومة الـ"كهروضوئية"، على طول السياج الأمني مع القطاع، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الطائرات والبالونات الحارقة.

وردا على الحرائق، قصفت مدفعية الاحتلال بعد عصر اليوم، نقطة مقاومة شرقي مخيم البريج وسط القطاع، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأطلقت طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار صاروخين على أرض زراعية ودراجة نارية شرقي مخيم البريج، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفاد شهود عيان، بإطلاق طائرة مسيرة لصاروخين بالقرب من مجموعة من المتظاهرين في خيام العودة شرق المخيم.

وأكدوا أن صاروخا استهدف أرضا فارغة بالقرب من المتظاهرين، واخر استهدف دراجة نارية بالمكان، دون وقوع إصابات بشرية في صفوف الشبان المتظاهرين.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن حريقا اندلع في أحراش غابة " شوكداه" شرق مستوطنة "بئيري" شرق المحافظة الوسطى بفعل بالون حارق أطلق من القطاع، فيما اندلع حريق آخر قرب مستوطنة " نير عام"، وحريق آخر في مستوطنة "بئيري" شرق مخيم البريج وسط القطاع بفعل بالونات حارقة.

وبعد ظهر اليوم اندلعت 3 حرائق في حقول زراعية شرق المحافظة الوسطى، فيما بلغ عن اندلاع حريق كبير في الأحراش في مستوطنة "كيسوفيم" جنوب القطاع بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة.

وتعمل منظومة كشف البالونات التي نشرها الجيش، يوم الجمعة الماضي، على العثور على الطائرات والبالونات واستهدافها بأشعة ليزر ذات كثافة عالية ما يؤدي لاحتراقهما.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحديث عن منظومة كهروضوئية بإمكانها التقاط الطائرات الورقية من مسافة 7 كيلومترات، بينما لا تزال فوق أراضي قطاع غزة.

وأضافت أنه بعد التقاط الطائرة الورقية، فإن المنظومة قادرة على إطلاق طائرة صغيرة مزودة بمعطيات مكانية، وعندها يتم اعتراض الطائرة الورقية الحارقة.

وذكرت أن الحديث يدور عن منظومة قامت شركة "إلبيت" بتطويرها، وعرضت على قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، وصودق على المنظومة لإجراء تجارب عملانية عليها، وسيتم نشرها، الجمعة، على الحدود مع قطاع غزة.