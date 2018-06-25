الأمير ويليام يصل إلى البلاد

وصل مساء اليوم، الإثنين، حفيد الملكة أليزابيث والثاني في ترتيب العرش البريطاني، الأمير ويليام، إلى البلاد، في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية.

وحطت طائرة الأمير في مطار اللد، وكان في استقباله وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، وأعضاء في الكنيسيت.

وعلى الرغم من المساعي البريطانية إلى إخراج زيارة الأمير ويليام من سياقها السياسي، والإصرار على أن الزيارة ذات طابع إنساني استكشافي يقوم بها دوق كامبرديج لأول مرة للتعرف على البلاد، إلا أن تصريحات صدرت عن مسؤولين إسرائيليين انتقدت الوصف الرسمي لزيارة الأمير البريطاني في القدس، الخميس المقبل.

وجاء في خطة الزيارة التي أعلنها قصر كنسينغتون: "سيبدأ برنامج الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاطلاع على تاريخ وجغرافيا البلدة القديمة في القدس"، كما أكد القصر الملكي البريطاني أن الزيارة في القدس تأتي ضمن زيارة الأمير للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتشمل زيارة الأمير في القدس المحتلة، كنيسة القيامة وحائط البراق، في إطار زيارته للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أماكن مقدسة أخرى وذلك خلال جولته الأولى في المنطقة.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد الماضي، بالموقف البريطاني تجاه مدينة القدس، وقالت في بيان صدر عنها، إن "زيارة الأمير البريطاني ويليام لمدينة القدس في سياق زيارته إلى فلسطين المحتلة، هو إصرار رسمي بأن القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين المحتلة"، ولفت إلى أنها "تقدر عاليا الموقف البريطاني".

في المقابل، وجه وزير الاحتلال الإسرائيلي لشؤون القدس، زئيف إلكين، انتقادات لبرنامج زيارة الأمير ويليام إلى إسرائيل وفلسطين، لاعتبار برنامج الزيارة القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتضمن زيارة الأمير البريطاني وضع إكليلا من الزهور في نصب ضحايا المحرقة (ياد فاشيم). بالإضافة إلى زيارة مدينة يافا.

كما تشمل الزيارة إجراء محادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، صباح الغد، الثلاثاء، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت لاحق.

وتكتسب هذه الزيارة، التي تستمر حتى الخميس المقبل، أهميتها لكونها تأتي بعد سنوات من رفض أبناء العائلة المالكة البريطانية الدعوات الرسمية لزيارة إسرائيل.

يشار إلى أن الأمير ويليام هو دوق كامبرديج، والابن البكر للأمير تشارلز أمير ويلز من زوجته الأولى ديانا التي توفيت في حادث طرق في باريس بينما كان في جيل 15 عاما. وتخرج من أكادجيمية ساندهيرست العسكرية الملكية. ومنح وزوجته الأميرة كاثرين لقب دوق ودوقة كامبردج عام 2011.