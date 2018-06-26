  2. إسرائيليات
  3. أخبار

جامعة حيفا تتحول إلى البيت الأكاديمي لقوات الجيش والأمن

تاريخ النشر: 26/06/2018 - 11:21

جامعة حيفا تتحول إلى البيت الأكاديمي لقوات الجيش والأمن
من الأرشيف
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

فازت جامعة حيفا بمناقصة نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية، وتحولت بذلك إلى المؤسسة المسؤولة عن التأهيل الأكاديمي للجيش الإسرائيلي في كليات الجيش في قاعدة "غليلوت".

وقد تم اختيار جامع حيفا كمؤسسة تدرس وتمنح الألقاب الأكاديمية لضباط الجيش في الكليات العسكرية بدءا من تموز/يوليو 2018، علما أن هذه الكليات منح الألقاب الأكاديمية لمئات الضباط.

وجاء أن جامعة حيفا نافست على المناقصة لتكون مسؤولة عن تأهيل الضباط في مراكز "كلية القيادة التكتيكية" و"القيادة والأركان" و"كلية الأمن القومي".

وكان الهدف من المناقصة هو توحيد الدراسات الأكاديمية في إطار الجيش في جامعة واحدة لتوحيد المستوى الأكاديمي لضباط الجيش.

وفي هذا الإطار، فإن جامعة حيفا ستمنح اللقب الأول للضباط الصغار في الدراسات المتعددة المجالات، وأخرى اختيارية في الاقتصاد وإدارة الأعمال والاتصال وعلوم الحاسوب والعلوم السياسية وعلم النفس والتربية.

أما كلية "القيادة والأركان" فهي معدة لكبار الضباط، وتمنح اللقب الثاني في العلوم السياسية في مسار التخصص بالجيش والأمن، في حين أن كلية الأمن القومي التي يدرس فيها كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والشرطة ومصلحة السجون والصناعات العسكرية والوزارات الحكومية، فهي تمنح اللقب الثاني في العلوم السياسية في مسار الأمن القومي.

كما جاء أن جامعة حيفا عينت البروفيسور يوسي بن أرتسي، عميد الجامعة السابق، مسؤولا عن المشروع، وقد تقدمت لمناقصة الجيش في إطار برنامجها لتوسيع نشاطها وتنويع التعليم فيها.

وعقب رئيس الجامعة، البروفيسور رون روبين بالقول إن "الفوز بالمناقصة يجعل جامعة حيفا مسؤولة عن التأهيل الأكاديمي لنواة قيادة الجيش الإسرائيلي في السنوات القادمة".

وأضاف أنه يفاخر بفتح أبواب الجامعة أمام قوات الجيش، وأن تكون البيت الأكاديمي لقوات الأمن، باعتبارهم "يعملون ليل نهار من أجل أمن الدولة"، على حد تعبيره.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#جامعة حيفا
#الجيش الإسرائيلي
#رون روبين
#يوسي بن أرتسي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إسرائيل تصادق على مزرعة شمسية في معبر بيت حانون
إسرائيل تصادق على مزرعة شمسية في معبر بيت حانون

2018-06-26

الخارجية الإسرائيلية توصي عدم التصويت على قانون "مذبحة الأرمن"
الخارجية الإسرائيلية توصي عدم التصويت على قانون "مذبحة الأرمن"

2018-06-26

استطلاع: 13 مقعدا لحزب جديد برئاسة غانتس
استطلاع: 13 مقعدا لحزب جديد برئاسة غانتس

2018-06-25

الأكثر قراءة

إسبانيا تتعادل أمام المغرب وتتأهل من صدارة مجموعتها

إسبانيا تتعادل أمام المغرب وتتأهل من صدارة مجموعتها

2018-06-25
محمد صلاح ينوي ترك المنتخب المصري: استغلّوني سياسيا

محمد صلاح ينوي ترك المنتخب المصري: استغلّوني سياسيا

2018-06-25
المصاب بحادث جنين أحمد دلاشة يخضع للعلاج المكثف بمستشفى العفولة

المصاب بحادث جنين أحمد دلاشة يخضع للعلاج المكثف بمستشفى العفولة

2018-06-25
أوروغواي تنتزع صدارة المجموعة الأولى من روسيا

أوروغواي تنتزع صدارة المجموعة الأولى من روسيا

2018-06-25
لماذا يزعج

لماذا يزعج "الكوندوم" إسرائيل؟

2018-06-25