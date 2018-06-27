  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو يبعث برسالة مباشرة ومغرضة إلى الشعب الإيراني

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 11:31

نتنياهو يبعث برسالة مباشرة ومغرضة إلى الشعب الإيراني
(أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

على خلفية الاحتجاجات الجارية في إيران، بسبب الأوضاع الاقتصادية، بعث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، البارحة، إلى الشعب الإيراني برسالة مصورة عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماع، وهي رسالة مباشرة ومغرضة ومحرضة ضد النظام تطرق خلالها إلى المنتخب الإيراني في المونديال.

بدأ حديثه بالقول إنه من الصعب التصدي لـ(كريستيان) رونالدو ومنعه من تسديد هدف، ولكن المنتخب الإيراني فعل ذلك، و"أظهر شجاعة في الملعب"، وذلك في إشارة إلى تحقيق هدف التعادل الذي حققه المنتخب الإيراني مقابل المنتخب البرتغالي في مباريات كأس العالم.

إلا أن نتنياهو استتبع بالقول إن الإيرانيين أظهروا "الشجاعة ذاتها" في شوارع إيران، مضيفا "تستطيعون تخيل ما يمكن تحقيقه بالأموال لو لم تستخدم لدعم الإرهاب في سورية واليمن، بدل استثمارها في إيجاد حلول لتلوث الهواء ونقص المياه في إيران".

وبحسب نتنياهو فإن "الحل لكل هذه المشاكل هو الشعب الإيراني". وإنه لهذا السبب عرض تقديم المساعدة الطبية بعد الهزة الأرضية المدمرة. وأضاف أنه "فتح حساب تلغرام باللغة الفارسية لمساعدة الإيرانيين في إعادة تدوير المياه"، مدعيا أنه لن يتوقف عن السعي للسلام مع الإيرانيين.

وقال أيضا إنه يأمل أن يلتقي المنتخب الإيراني بالمنتخب الإسرائيلي في "طهران الحرة"، على حد تعبيره، معتبرا أن مثل ذلك سيكون "انتصارا للجميع".

وتأتي رسالة نتنياهو هذه، التي تحدث فيها باللغة الإنجليزية مرفقة بترجمة إلى الفارسية، بعد ساعات من دعوة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وسط أجواء من التوتر الداخلي المتصاعد بسبب الوضع الاقتصادي، نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب تراجع قيمة الريال، وعدم الحفاظ على مستوى التضخم.

وقال روحاني إنه بواسطة أمل وثقة الشعب يمكن الانتصار على جميع المشاكل.

جاءت تصريحات روحاني بينما يشهد البازار الكبير في طهران، الداعم التقليدي للنظام السياسي، إضرابا نادرا منذ الإثنين احتجاجا على التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية والعقبات أمام النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يحمل تجار البازار السلطة مسؤوليته.

وفي اليوم السابق، دارت مواجهات محدودة بين متظاهرين شباب والشرطة في وسط العاصمة.

وفي كلمته، دافع روحاني عن فكرة "عدم وجود نقص" في البلاد. وأكد "للأمة الإيرانية" ان الاحتياجات اليومية للسكان ستكون مضمونة "في جميع الظروف".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#بنيامين نتنياهو
#طهران
#المونديال
#رونالدو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المدعي الإسرائيلي العام يتجند لصالح الشرطة في قضية أبو القيعان
المدعي الإسرائيلي العام يتجند لصالح الشرطة في قضية أبو القيعان

2018-06-27

مندلبليت: الأدلة في ملفات فساد نتنياهو تفتح تحقيقات جديدة
مندلبليت: الأدلة في ملفات فساد نتنياهو تفتح تحقيقات جديدة

2018-06-27

هاكوهين: إسرائيل قد تتراجع عن الانسحاب من "اليونسكو"
هاكوهين: إسرائيل قد تتراجع عن الانسحاب من "اليونسكو"

2018-06-27

الأكثر قراءة

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

2018-06-26
حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

2018-06-26
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع أعلى من معدلها

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع أعلى من معدلها

2018-06-26
محمد صلاح والابتزاز السياسي..

محمد صلاح والابتزاز السياسي..

2018-06-26
الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

2018-06-26