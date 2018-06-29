التحقيق مع نتنياهو مرّة أخرى الأسبوع المقبل

من المتوقع أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، للتحقيق مرّة إضافية في الملف 4000 ("بيزك-واللا") وعلى أقصى حدّ مطلع الأسبوع الذي يليه، وفقًا لما نقلته صحيفة "معاريف"، اليوم، الجمعة.

وسيكون مطلوبًا من نتنياهو الإجابة عن أسئلة طرحها "شاهد الملك"، نير حيفتس، الذي عمل في السّابق مستشارًا إعلاميًّا لعائلة نتنياهو، وعرف في الأوساط السّياسيّة الإسرائيليّة بأنه كاتم أسرار نتنياهو.

وكان حيفتس، رجل الاتصال مع طاقم موقع "واللا"، قد ادعى أنه مقابل التسهيلات التي حصل عليها ألوفيتش في "بيزك"، فقد حصلت عائلة نتنياهو على تغطية إيجابية في الموقع. وكان حيفتس هو نفسه الذي طبق هذه السياسة.

يشار إلى أنه خلال التحقيق مع حيفتس، تمكن المحققون من الوصول إلى الجهاز الخليوي لحيفتس، والذي يحتوي، بحسب الشبهات، على تعليمات من عائلة نتنياهو، وخاصة الزوجة ساره نتنياهو ونجلها يائير، وكذلك تعليمات بتشويش مجرى التحقيق من خلال محو هذه الرسائل.

وجاء أن المحققين تمكنوا في الأسابيع الأخيرة من تحليل كل الرسائل التي تم محوها، ويتوقع أن يواجه بها نتنياهو.

وكان نتنياهو قد ادعى في السابق أنه لم يرسل هذه الرسائل، وأنه لم يقدم أية تسهيلات لألوفيتش، وأنه لم يحصل على أي مقابل من موقع "واللا". ومع ذلك، فإن شهادة ألوفيتش تستكمل شهادة شاهد ملك آخر، وهو شلومو فيلبر، الذي أشغل في السابق منصب المدير العام لوزارة الاتصالات، والذي ربط بدوره أيضا بين نتنياهو وبين التسهيلات التي حصلت عليها شركة "بيزك".