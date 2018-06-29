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المبعوثان الأميركيان خفضا توقعاتهما بشأن فرص نجاح "صفقة القرن"

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 19:34

المبعوثان الأميركيان خفضا توقعاتهما بشأن فرص نجاح "صفقة القرن"
الملك عبد الله وترامب في البيت الأبيض (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

استنتج كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ وصهره، جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، من توقّعاتهما بخصوص فرص نجاح "صفقة القرن"، بعد المشاورات التي أجرياها في المنقطة العربيّة، الأسبوع الماضي.

"صفقة القرن": هل ثمة صفقة حقًا؟
الهدف الأساسي لهذه الجولة هو تسويق خطة الإدارة الأميركية "للسلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي باتت تُعرف إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، وهي تسمية مقصودة لتسويق قناعات وأفكار إسرائيلية قديمة بوصفها اقتراحًا جديدًا لصفقة تاريخية.
 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن ثلاثة مسؤولين أميركيّين على اطّلاع بتصريحات في هذا الصّدد للمبعوثين، إنّ سبب "الإحباط" الأميركيّ هو الإصرار الفلسطينيّ على مقاطعة الجولة، التي شملت قطر والأردن وإسرائيل.

وحار المسؤولون الأميركيّون، وفقًا للصحيفة، إن هناك معنىً للإعلان صفقة القرن في الظروف الرّاهنة، خصوصًا وأنه سيتم إجراء تعديلاتٍ على الطرح الحالي للصّفقة، في أعقاب المباحثات في المنطقة.

ووفقًا للمصادر التي اطلعت على نتائج المباحثات، فإن جزءًا كبيرًا من الصّفقة سيتركّز على تطوير الاقتصاد الفلسطينيّ، وليس على الجوانب السياسيّة فقط.

وواجه المبعثان الأميركيّان، وفقًا للصحيفة، رفضًا لدى القادة العرب لفرض صفقة القرن على القيادة الفلسطينيّة، وأبرزهم الملك الأردني، عبد الله الثاني، الذي وصفت المصادر الأميركيّة موقفه بأنه الأكثر تصلبًا تجاه فرض الصفقة على عباس، ووصف ذلك، خلال أحد الاجتماعات التي أجراها الأسبوع الماضي في واشنطن بأن "كارثي".

ووفقًا للصحيفة فإن مباحثات نتنياهو والوفد الأميركيّ تركّزت على الأوضاع الاقتصاديّة والإنسانية في قطاع غزّة والضفة الغربيّة، في حين خصّص للشأن السياسي وقت أقل.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#جاريد كوشنر
#الملك عبد الله
#غرينبلات
#صفقة القرن

من عرب 48

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