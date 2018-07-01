استطلاع: ربع الإسرائيليين يخشون صفقة القرن!

بيّن استطلاع للرأي أجري في إسرائيل مؤخرًا، ونشر موقع صحيفة "ذا جيروزاليم بوست"، اليوم، الأحد، نتائجه أنّ ربع الإسرائيليّين يخشون من أن يفرض الرّئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، ثمنًا على إسرائيل خلال طرحه لخطّته للسلام، المعروفة باسم "صفقة القرن".

ورغم الاعتراف الأميركيّ بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، في كانون أوّل/ديسمبر الماضي، إلا أن ٢١٪ من الإسرائيليين يخشون احتمال أن يعترف ترامب بدولة فلسطينيّة عاصمتها القدس، وفقًا لما بيّنه الاستطلاع الذي أعدّه مركز "سميث للاستشارات" لصالح "منتدى الشرق الأوسط" و"مشروع النّصر الأميركي".

كما أظهر الاستطلاع أن ٥٩٪ من المستطلعة آراؤهم يعتبرون ترامب أكثر رئيس مؤيّد لإسرائيل إطلاقًا (أميركي وغير أميركي)، في حين اعتقد ٢٥٪ أن دعمه لإسرائيل لن يكون بدون ثمن.

ويعتقد معظم الإسرائيليّين أنّ قضيتيّ القدس واللاجئين لا تزالان العقبة الكبرى أمام أي تسوية أو خطّة سلام: ٢٤٪ اعتبروا القدس العقبة الأكبر، و٢٥٪ اعتبروا اللاجئين العقبة الكبرى.

كما بيّن الاستطلاع أن ٦٥٪ من المستطلعين يعتقدون أنه على إسرائيل أن تنتصر في المعارك العسكريّة ضد الفلسطينيين كي تنهي الصراع، دون تحديد ما تعنيه كلمة انتصار، أو ما مفهومها.