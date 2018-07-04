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مستوطنون بالخليل يحتفلون بالجندي قاتل الشريف

تاريخ النشر: 04/07/2018 - 08:49

مستوطنون بالخليل يحتفلون بالجندي قاتل الشريف
(أ.ف.ب.) أرشيف
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شارك عشرات المستوطنين مساء الثلاثاء، في حفل استقبال الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أطلق سراحه بعد أن قضى عقوبة مخففة 9 أشهر عقب إقدمه على إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف من الخليل، حيث أقيمت للجندي القاتل مراسيم احتفالية في مكان جريمة قتل الشريف في حي تل الرميدة.

وحسب مواطنون بالحي وشهود عيان، فقد وصل الجندي القاتل أزاريا إلى مكان جريمة قتل الشريف في حي تل الرميدة وسط الخليل، وسط استقبال حاشد من المستوطنين ومعانقة والتقاط الصور معه وبعض الهتافات الممجدة له.

وكان الجندي أزاريا أدين بقتل الشهيد الشريف بعد إصابته وتحييده، وقضى حكما مخففا بالسّجن العسكري الإسرائيلي، قبل الإفراج عنه.

وأُطلق سراح الجندي القاتل، في 8 أيار/مايو الماضي، من "معتقل 4" العسكري في مركز البلاد، بعد أن تم خفض ثلث العقوبة، وذلك بعد أن قضى 9 شهور فقط في السجن من أصل 14 شهرا.

ورغم أن المحكمة العسكرية أدانت أزاريا بالقتل غير المتعمد، إلا أنها أكدت أن إقدامه على إعدام الشريف نبع من نيته بالانتقام، بزعم أن الشريف وصديقه رامز القصراوي طعنا جندياً وأصاباه بجروح.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، خفض عقوبة الجندي القاتل مدة 4 أشهر، بناء على اعتبارات "الرحمة وأن الجندي القاتل خدم في وحدة قتالية في منطقة عمليات.

وأيد اليمين الإسرائيلي، وفي مقدمته رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الجندي القاتل وأبدى تعاطفا معه، ومارس ضغوطا على المحكمة العسكرية ومن ثم على رئيس أركان الجيش أجل تخفيف عقوبة السجن.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الجندي القاتل
#الخليل
#إليئور أزاريا
#عبد الفتاح الشريف
#تل الرميدة

من عرب 48

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