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الجيش الإسرائيلي يستدعي سائقي شاحنات من الاحتياط لمكافحة الحرائق

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 21:24

الجيش الإسرائيلي يستدعي سائقي شاحنات من الاحتياط لمكافحة الحرائق
من الأرشيف
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

تعمل "فرقة غزة" في الجيش الإسرائيلي (أوغدات عزة)، في الأيام الأخيرة، على تجنيد سائقي شاحنات من قوات الاحتياط، وذلك بهدف تنجيع معالجة الجيش للحرائق بالتعاون مع فرق الإطفاء وجهات أخرى.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل في مواجهة الحرائق التي تندلع في البلدات المحيطة بقطاع غزة جراء إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة.

وتعمل فرق الإطفاء، في ساعات مساء اليوم، على إخماد حريق اندلع في المجلس الإقليمي "أشكول". وكان قد تم اكتشاف 7 حرائق في هذه المنطقة، تمت السيطرة عليها باستثناء حريق واحد اندلع نتيجة البالونات الحارقة.

كما تعمل فرق إطفاء كثيرة على السيطرة على الحريق الذي اندلع قرب كيبوتس "كرميا"، بمساعدة آليات عسكرية. ورغم ذلك فإن الحريق الذي أتى على 320 دونما لا يزال خارجا عن السيطرة.

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#قطاع غزة
#بالونات حارقة
#طائرات ورقية
#كيبوتس "كرميا"

من عرب 48

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