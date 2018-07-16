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نائبة رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 09:09

نائبة رئيس الكنيست تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر
بوتين سلّم أمير قطر، أمس، شارة المونديال (الكرملين)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

توجّهت نائبة رئيس الكنيست عن الليكود، نافا بوكر، مساء أمس، الأحد، إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بطلب سحب شرف تنظيم المونديال المقبل من قطر، "لدعمها حماس وحزب الله"، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة.

وذكرت بوكر في رسالتها: كما هو معلوم لديكم، قطر دولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا لتنظيمات إرهابيّة، وتعرف بدعمها الكبير لحركة حماس وحزب الله اللبناني".

وأضافت الرّسالة: كما موّلت قطر، ولا زالت تموّل، "دولة إيران الإرهابية" التي يشكل تسلّحها النووي خطرًا على عددٍ من دول العالم، بالإضافة إلى ذلك، تخرق قطر حقوق الإنسان لملايين العمال الأجانب العاملين لديها".

كما ورد في الرسالة "أي رسالة ستوجهها الفيفا حين تقيم الحدث الكروي الأضخم في الكون، أي المونديال، في دولة تحوي كل هذا الظلم والإرهاب؟ هل قطر هي نموذج لحقوق الإنسان والسعي للسلام الذي تسعى الفيفا إلى إكسابه أطفال العالم؟".

وتنضم، إسرائيل، بذلك إلى مسعى دول قليلة تطالب بسحب شرف تنظيم المونديال من قطر، منها السعوديّة، التي أعلنت صراحةً عن ذلك، على لسان رئيس هيئة الرياضة والشباب فيها، الوزير تركي آل الشيخ، غير مرّة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#فيفا
#حزب الله
#حماس
#قطر
#مونديال قطر

من عرب 48

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