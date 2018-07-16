"الحريديم" يطالبون التشاور مع الحاخامات بشأن قانون "القومية"

تصوت اللجنة الحكومية الخاصة، غدا الثلاثاء، على بند الاستيطان في مشروع قانون "القومية"، وذلك بعد التباين بالمواقف بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي حيال تشجيع الاستيطان اليهودي بكل مكان، علما أن اللجنة صادقت، اليوم الإثنين، على بند تشجيع الهجرة واستقدام يهود العالم وتعزيز العلاقة مع اليهود بالشتات، وهي البنود التي حظيت بإجماع كافة مركبات الائتلاف الحكومي.

كما صادق أعضاء اللجنة، أمس الأحد، على البند الذي يهمش اللغة العربية ويقصيها ويلغي الاعتراف بها كلغة رسمية في البلاد كما كان دارجا، على أن يتم تعريف خصائصها واستخداماتها في البلاد من خلال المبادرة لتشريع قانون جديد.

وعلى الرغم ما بدا بأن الائتلاف الحكومي بطريقه لتجاوز الخلافات حول بعض البنود في القانون، طالب أعضاء الكنيست من حزب "يهدوت هتوراة"، التشاور مع الحاخامات قبيل التصويت النهائي على القانون، بزعم أن القانون يشكل خطرا على اليهودي "الحريديم"، حيث حمل أعضاء الكنيست من الحزب المسؤولية للائتلاف الحكومي عن التداعيات المستقبلية لتشريع القانون.

وبعث عضو الكنيست، يسرائيل أيخيل، برسالة إلى أعضاء الكنيست من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، وطالبهم بإعادة النظر بموقفهم من مشروع قانون "القومية"، قائلا: "هناك الكثير من الإشكاليات والمخاطر الكامنة ببنود القانون".

وأضاف أيخل في رسالته: "مجرد وجود قانون أساس الذي ينقل التباين بالمواقف بكل ما يتعلق في قضايا الدين والدولة، من الكنيست للمحكمة العليا، يشكل خطرا وجوديا على مجتمع الحريديم، فمن خلال بنود القومية بإمكان العليا أن تفسر بالمستقبل، القومية، الشعب اليهودي، اليهودية، ويمكن للعليا شطب قوانين من شأنها أن تتعارض مع قضايا الدين والدولة".

وحذر في رسالته من التداعيات المستقبلية للقانون، لافتا إلى أن للجمهور "الحريديم" هناك أعضاء بالكنيست ورؤساء في الحكم المحلي، بينما لا يوجد لهم أي مندوبين في الجهاز القضائي والمحاكم، وعليه يقول: "قبيل التصويت على قانون القومية أطلب ان نتشاور مع الحاخامات، وعدم تحمل المسؤولية التاريخية عن ما ودر في نص بعض البنود".

وأمس الأحد، توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "البيت اليهودي"، وزير التعليم، نفتالي بينيت، إلى تفاهمات بخصوص قانون "القومية".

وانحصرت الخلافات، حول نقطة "تهويد النقب والجليل"، وتم حله بالتوصل إلى الصيغة التالية: "تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي وإنشائه".

والبند الإشكالي هذا، هو حل أساسا، للصيغة الإشكالية السابقة في قانون "القومية" حول إنشاء مدنٍ لليهود فقط، مع منع العرب من السكن فيها.

التباين بالمواقف بين الأحزاب الإسرائيلية على بنود بمشروع القانون، تأتي من منطلقات صراعات داخلية حول أسس الديموقراطية وعلاقة الدين بالدولة، وكذلك خشية من ردود أفعال المجتمع الدولي، حيال بنود بالقانون التي تعتبر عنصرية وتمييزية وتكرس لليهودية وتقصي الهوية العربية.

وتعرض قانون "القومية" لانتقادات من داخل إسرائيل، بينها انتقاد الرئيس، رؤوفين ريفلين، وتحفظ المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست. كذلك حذر الاتحاد الأوروبي في اتصالات مع أعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم من أنه "تشتم رائحة عنصرية من القانون".