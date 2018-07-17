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مصادر عسكرية إسرائيلية: نشاط روسي إيراني قرب الحدود

تاريخ النشر: 17/07/2018 - 13:04

مصادر عسكرية إسرائيلية: نشاط روسي إيراني قرب الحدود
نازحون سوريون (أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنه خلال المعركة التي شنتها قوات النظام السوري في منطقة درعا، قبل عدة أيام، كان هناك تعاون بين قوات النظام والجيش الروسي وحزب الله وقوات أخرى موالية لإيران.

وبحسب موقع "واللا"، فإنه خلافا لادعاءات جهات سياسية إسرائيلية بأن روسيا تعمل على إبعاد إيران عن الحدود، فإن مصادر عسكرية إسرائيلية تؤكد أ، الروس وفروا غطاء جويا للقوات البرية التي عملت في المنطقة، قوات النظام السوري وحزب الله وقوات موالية لإيران.

يشار في هذا السياق إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أكد يوم أمس، الإثنين، أمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أهمية ممارسة الضغوط على إيران، وأن الأخير يتفق معه بشأن "أمن إسرائيل".

وفي المقابل، فإن بوتين أكد على أن ترامب شدد على أمن إسرائيل، وأنهما اتفقا على الحفاظ على حدود إسرائيل – سورية بموجب اتفاقية العام 1974.

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#سوررية
#حزب الله
#إيران
#درعا
#دونالد ترامب
#فلاديمير بوتين

من عرب 48

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