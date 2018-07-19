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الكنيست يصادق على "قانون القومية"

تاريخ النشر: 19/07/2018 - 06:13

الكنيست يصادق على "قانون القومية"
من الأرشيف
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

صادق الكنيست، الليلة الفائتة على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عض كنيست، مقابلة معارضة 55 عضوا.

ومع المصادقة على القانون، قرابة الساعة الثالثة فجرا، قام نواب القائمة المشتركة بتمزيقه، وإلقائه صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة.

الصيغة النهائية لـ"قانون القومية"
بعد الجدل الذي أثير حول الصياغات المختلفة لـ"قانون القومية"، والمشادات الائتلافية وفي أوساط المعارضة، تم إقرار البنود النهائية للقانون، ومن المتوقع أن يطرح لتصويت الجمعية العامة للكنيست في قراءتين ثانية وثالثة في ساعات متأخرة من مساء اليوم، الأربعاء.
 

وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون، إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، مدعيا أنها دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك.

من جهته قال رئيس المعارضة المنتهية ولايته، يتسحاك هرتسوغ، إن "التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها". مضيفا أنه "يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر".

واعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا "تاريخيا"، بادعاء أنه "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال".

وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، بدءا من ساعات ظهر أمس، الأربعاء، وحتى فجر اليوم الخميس.

وزعم المبادر لاقتراح القانون، آفي ديختر، أن القانون "لا يمس بثقافات الأقليات، ولا بأيام عطلهم، ولا باللغة العربية".


#قانون القومية
#بنيامين نتنياهو
#آفي ديختر
#يتسحاك هرتسوغ
#القائمة المشتركة

من عرب 48

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