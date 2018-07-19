المؤبد لفلسطينيين أدينا بقتل مستوطن بكفر قاسم

حكمت المحكمة العسكرية في سالم بعد ظهر اليوم الخميس، بالسجن المؤبد وفرضت غرامة مالية على أسيرين فلسطينيين بعد إدانتهما بقتل مستوطن بالضفة الغربية المحتلة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فرضت المحكمة حكما على الأسيرين يوسف كميل ومحمد أبو الرب من سكان قباطيا بالسجن المؤبد ودفع تعويضات لعائلة المستوطن القتيل بقيمة 258 ألف شيكل لكل منهما.

ويدور الحديث عن عملية قتل المستوطن رؤوفين شمرلينغ من مستوطنة "ألكانا"، الذي وجدت جثته بمدينة كفر قاسم، واتهم شابين من قباطية بتنفيذها.

وزعم جهاز الأمن العام "الشاباك" أن الشابين اعترفا خلال التحقيق بارتكاب الجريمة وأن الخلفية لارتكابها كانت قومية، وحسب لائحة الاتهام التي تبنتها المحكمة، فإنهما أُدينا بدخول إسرائيل دون تصريح للعمل بصورة غير قانونية.

وجاء في لائحة الاتهام أن كميل خطط لاستغلال وجوده في إسرائيل لتنفيذ عملية طعن وقتل يهودي، وأنه اقترح على أبو الرب تنفيذ العملية معه، وأن أبو الرب رفض في البداية هذا المقترح وبدأ الاثنان العمل في مخزن فحم في كفر قاسم، كان شمرلينغ، وهو مستوطن في مستوطنة "إلكناه" يدير المخزن.

وزعمت النيابة العسكرية أنه بعد فترة اتفق كميل وأبو الرب على قتل يهودي، وأنهم أمنوا هروبهم من خلال الحصول على رقم أحد الأشخاص الذي يمكنه إيصالهم إلى مكان سكنهم بعد تنفيذ خطتهم، وفي النهاية قرر الإثنان سويا قتل شمرلينغ بسبب مشادة وقعت بينهم.

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في يوم تنفيذ العملية، وصل القتيل إلى المخزن وأهان المتهمين، وطلب من كميل تحميل أغراض من المخزن في سيارته، ومع عودة كميل إلى الغرفة قرر المتهمان أن الوقت قد حان لتنفيذ العملية، وخططوا لأن يستدرج أبو الرب القتيل إلى الغرفة بذريعة تعطل الثلاجة وبعدها يقوم كميل بطعنه. بعدها اتصل كميل بالشخص الذي سيوصلهم واتفق معه على القدوم من أجل تأمين الهرب بعد التنفيذ مباشرة. وبعد التخطيط تم تنفيذ العملية وقام كميل بطعنه في كتفه بعد أن استدرجه أبو الرب".

وأضافت النيابة العسكرية في لائحة الاتهام كذلك أن القتيل "حاول الدفاع عن نفسه باستخدام كرسي كان في الغرفة، لكن أبو الرب دفعه وضربه بمروحة وواصل كميل طعنه، وبعد دقائق قليلة، تناول أبو الرب معولًا كان بجانب باب الغرفة وتناوب الاثنان على ضربه، وبعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، تركه المتهمان واغتسلا واستبدلا ثيابهما وعادا إلى مكان سكنهما".