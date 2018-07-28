زهير بهلول يعتزم الاستقالة من الكنيست

أعلن عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني"، زهير بهلول، مساء اليوم السبت، استقالته من البرلمان الإسرائيلي، وذلك احتجاجا على تشريع "قانون القومية"، على حد زعمه.

بهلول، وهو عضو كنيست عن حزب العمل الإسرائيلي، تماهى خلال فترة وجوده ونشاطه في البرلمان مع الحزب وطرحه، يتذرع بهذه المرحلة بقانون "القومية" للاستقالة، حيث اقتصر نشاطه في أروقة الحزب والبرلمان دون أن يقدم الكثير أو ينشط بالمجتمع العربي أو حتى يبادر إلى مشاريع قوانين أو يترك بصمة بالعمل البرلماني.

وأختار عبر برنامج تلفزيوني إسرائيلي أن يعلن عن توجهه لتقديم استقالته من الكنيست بعد تشريع قانون "القومية" الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود.

وأعلن بهلول عن نيته الاستقالة من الكنيست، خلال اللقاء التلفزيوني في برنامج "لقاء الصحافة" متذرعا بقانون "القومية"، قائلا إن "القانون يضايقني ويضطهد السكان الذين أرسلوني إلى الكنيست".

وأضاف إن "الحكومة تجبر الكنيست على النزوات، وأصبحت الكنيست بمثابة ختم مطاطي للتشريعات الاستثنائية والعنصرية، وعليه من الأفضل أن أهرب طالما أن هذه السفينة تغرق، لن أتنافس ثانية بالانتخابات للكنيست، سأبعد نفسي عنها كمن يتجنب الحريق الذي يستعر".