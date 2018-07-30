إصابة 5 مسافرين في رحلة جوية إلى مطار اللد

أصيب خمسة مسافرين، اليوم الإثنين، في رحلة جوية من النمسا إلى مطار اللد، وذلك نتيجة التعرض لجيب هوائي.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران الإسرائيلية إن التقارير الأولية تشير إلى إصابة خمسة مسافرين في الرحلة الجوية لطائرة تابعة لشركة "أوستريان إيرلاينز" هبطت في مطار اللد مساء اليوم.

وعلم أن الإصابة نجمت عن مرور الطائرة في جيب هوائي أثناء تحليقها.

وكانت قد وصلت إلى المطار طواقم الإسعاف وطواقم طبية تابعة لسلطة الطيران إلى المطار، وقدموا الإسعافات الأولية للمصابين.

كما علم أن الإصابات كانت طفيفة، ولم يكن أي منهم بحاجة إلى العلاج في المستشفى.

يشار إلى أن الجيب الهوائي هو ظاهرة جوية تتصل بحركة الرياح وتغير الضغط الجوي ما يؤدي إلى اهتزازات بالاتجاهين إلى أعلى وأسفل خلال الرحلات الجوية. كما أن الطائرات مصممة بطريقة يمكنها تجاوز الجيوب الهوائية بنجاح.