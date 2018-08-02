وفد من قيادة "حماس" بالخارج برئاسة العاروري يصل غزة

وصل قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، وفد من حركة "حماس" من خارج فلسطين برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري، عبر معبر رفح البري.

وأفاد المصادر الفلسطينية بأن وفدا من قيادات حركة حماس في الخارج، وصل إلى قطاع غزة برئاسة نائب المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وعضوية كلا من موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران". علمًا بأن هذه المرة الأولى التي يزور فيها العاروري والرشق، وبدران قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن وفدًا قياديًا من الضفة الغربية وخارج فلسطين سيصل قطاع غزة اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح لـ"الرسالة نت" (تابعة لحماس): "الوفد سيصل غزة للتشاور في قضايا تهم شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وإنهاء حصار غزة".

ووجّه برهوم، شكره لـ"الجهود التي بُذلت –وما زالت- من أجل إنهاء الحصار عن غزة، خصوصًا الجهود المصرية، في التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني والوصول للمصالحة على قاعدة تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقًا".

وأكد حرص حركته "على وحدة الشعب وإنجاح كل الجهود وعلى رأسها الجهود المصرية في تحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة خصوصًا اتفاق القاهرة 2011 ومخرجات لقاء بيروت 2017".

وبيّن أن رغبة حماس تتمثل "بالوصول مع الفصائل كافة إلى نظام سياسي واحد يشمل الكل الوطني".