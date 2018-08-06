إسرائيل ترحب بإعادة فرض العقوبات على إيران

رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بقرار الإدارة الأميركية إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وادعى نتنياهو أن الحيث عن "لحظة مهمة لإسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة والعالم بأسره".

وأضاف أن إعادة فرض العقوبات يدل على "التصميم على وقف العدوانية الإقليمية لإيران، وأيضا خطتها المستمرة للتسلح بسلاح نووي".

ودعا نتنياهو الدول الأوروبية إلى الانضمام. وبحسبه "فقد حان الوقت للتوقف عن الأقوال، وحان وقت الأفعال، وهذا ما فعلته الولايات المتحدة بالضبط، وما يجب على أوروبا فعله".

كما رحب وزير المعارف ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت بالإجراءات الأميركية. وكتب في حسابه على تويتر أن "العقوبات ستكون درسا لقيادة إيران والعالم كله... يجب على إيران أن تتوقف عن أطماعها القاتلة ونشر الكراهية والإرهاب وعدم الاستقرار في أنحاء المنطقة". على حد قوله.

وكان وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، قد وصف القرار الأميركي بأنها "قرار شجاع"، وأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد غير الاتجاه بشأن إيران، و"لم يعد هناك خنوع واتفاقات أخرى، وإنما صراع حازم إلى حين وقف النظام الإيراني... الذي ينشر الإرهاب والعنف والكراهية في كافة أنحاء الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.