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إسرائيل ترحب بإعادة فرض العقوبات على إيران

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 21:01

إسرائيل ترحب بإعادة فرض العقوبات على إيران
(أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بقرار الإدارة الأميركية إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وادعى نتنياهو أن الحيث عن "لحظة مهمة لإسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة والعالم بأسره".

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمرا تنفيذيا من شأنه إعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. 
 

وأضاف أن إعادة فرض العقوبات يدل على "التصميم على وقف العدوانية الإقليمية لإيران، وأيضا خطتها المستمرة للتسلح بسلاح نووي".

ودعا نتنياهو الدول الأوروبية إلى الانضمام. وبحسبه "فقد حان الوقت للتوقف عن الأقوال، وحان وقت الأفعال، وهذا ما فعلته الولايات المتحدة بالضبط، وما يجب على أوروبا فعله".

كما رحب وزير المعارف ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت بالإجراءات الأميركية. وكتب في حسابه على تويتر أن "العقوبات ستكون درسا لقيادة إيران والعالم كله... يجب على إيران أن تتوقف عن أطماعها القاتلة ونشر الكراهية والإرهاب وعدم الاستقرار في أنحاء المنطقة". على حد قوله.

وكان وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، قد وصف القرار الأميركي بأنها "قرار شجاع"، وأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد غير الاتجاه بشأن إيران، و"لم يعد هناك خنوع واتفاقات أخرى، وإنما صراع حازم إلى حين وقف النظام الإيراني... الذي ينشر الإرهاب والعنف والكراهية في كافة أنحاء الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

 


#بنيامين نتنياهو
#نفتالي بينيت
#أفيغدور ليبرمان

من عرب 48

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