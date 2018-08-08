اقتراح جديد للاحتلال لتنفيذ مخطط تهجير الخان الأحمر

أبلغت دولة الاحتلال، يوم أمس الثلاثاء، المحكمة العليا أنها على استعداد لتسوية أراضي قرب مستوطنة "متسبي يريحو" لإسكان أهالي الخان الأحمر إذا وافقوا على الانتقال إلى هناك "بدون عنف".

ويأتي هذا المقترح كمقدمة لتنفيذ عملية هدم خان الأحمر، وتهجير سكانها من عشيرة الجهالين.

وبحسب دولة الاحتلال، فإنها "ستعمل بواسطة مؤسسات التخطيط في الإدارة المدنية على الدفع بخطة قانونية بالتعاون مع السكان المحليين تستجيب لاحتياجاتهم"، والذين يصل تعدادهم إلى نحو 80 عائلة.

وجاء أيضا أن هذه الخطة منوطة بتوقيع كافة العائلات التي سيتم تهجيرها من المكان، حيث يتعهدون بإخلاء المكان طواعية بدون عنف.

وبحسب المخطط الجديد، فإنه سيتم إقامة قرية جديدة لأبناء الجهالين الذين سيخلون الخان الأحمر طواعية إلى منطقة تقع شرقي مستوطنة "متسبي يريحو"، على بعد 8 كيلومترات من الخان الأحمر وتصل مساحتها إلى 255 دونما، والتي يدعي الاحتلال أنها "أراضي دولة".

وجاء أيضا أنه لاستكمال هذه "القرية" الجديدة، فإن الاحتلال سيلجأ إلى مصادرة أراض خاصة لشق طريق إلى القرية.

وتضمن الاقتراح أنه بالإمكان ربط شبكة التصريف في القرية الجديدة بمنشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما يمكن ربطها بخط التيار العالي للكهرباء، الذي يقع على مسافة 800 متر منها، إضافة إلى إمكانية ربطها بشبكة المياه التي تبعد عنها نحو 1.3 كيلومتر.

وبحسب المقترح، فإنه سيتم تزويد العائلات بخيام بمساحة 60 مترا مربعا لسكان الخان الأحمر الذين يوافقون على الانتقال إلى منطقة تقع قرب قرية العيزرية، حيث يخصص لكل عائلة 300 متر مربع.

وكانت دولة الاحتلال قد أبلغت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، أنها على استعداد لعرض "خطة إخلاء" مزدوجة، يتم بموجبها إخلاء بعض العائلات إلى منطقة قرب قرية العيزرية، وبعد ذلك اقترحت إخلاءهم مرة أخرى إلى المنطقة الواقعة قرب مستوطة "متسبي يريحو". ورد قضاة العليا بالقول إن السؤال المركزي ليس إخلاء أو عدم إخلاء الخان الأحمر، وإنما إلى أين.

وفي حينه، نقل عن محامي الملتمسين رفضهم الانتقال من المكان مسافة تزيد عن 100 – 200 متر.