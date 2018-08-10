الاحتلال: إزالة القيود عن "غلاف غزة" والعودة للحياة الطبيعية

أصدرت ما تسمى بـ" قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعليمات لسكان "غلاف غزة" بإزالة القيود التي تم فرضها في اليومين الماضيين على المناطق المتاخمة لقطاع غزة، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقالت قيادة "الجبهة الداخلية" إنه "في نهاية تقييم، تقرر إزالة القيود في المنطقة المتاخمة لقطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي اليومين الماضيين، طلب جيش الاحتلال من الإسرائيليين في المناطق المتاخمة لقطاع غزة، البقاء قرب الملاجئ والامتناع عن عقد تجمعات وعدم الاقتراب من المناطق الحدودية للقطاع.

ومساء أمس، قال مصدر فلسطيني مطلع، إن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل توصلتا لتفاهمات تقتضي عودة حالة الهدوء لقطاع غزة، وذلك بوساطة مصرية، حيث بدأ تنفيذها بحلول الساعة 45: 22 بتوقيت فلسطين.

وكانت قناة الجزيرة أول من أعلن عن توصل الوساطة المصرية إلى اتنفاق تهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما حرصت المصادر الأمنية الإسرائيلية على نفيه بصورة مكثفة وبجميع وسائل الإعلام الإسرائيلية وبصيغة مطابقة.

وما أن طلع فجر اليوم، الجمعة، حتى تبين أن سريان التهدئة بدأ بالفعل بالموعد الذي أعلنت عنه الجزيرة، ما أكدته مصادر دبلوماسية أجنبية رفيعة مطلعة على مجريات المباحثات.

وترفض إسرائيل الإعلان عن وقف إطلاق نار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فيما أعلنت حركة حماس، منذ الأمس، أنه تم التوصل إلى وقف إطلاق نار، بوساطة مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، ومصر.

وتعتبر هذه المرة الخامسة خلال شهرين يتم التوصل خلالها إلى تفاهمات تهدئة بين الطرفين بوساطة مصرية، عقب تصعيد عسكري.

واندلعت جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة بغزة، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي عنصرين من الجناح العسكري لحركة حماس خلال تدريب، الثلاثاء الماضي.

في المقابل، قال الجيش إن "180 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية، واعترضت القبة الحديدية (نظام دفاع جوي) 30 منها، وسقط معظم الباقي في مناطق مفتوحة".