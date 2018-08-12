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الاحتلال سينصب عشرات الهوائيات الخلوية في الضفة خلال أشهر

تاريخ النشر: 12/08/2018 - 08:15

الاحتلال سينصب عشرات الهوائيات الخلوية في الضفة خلال أشهر
الصورة للتوضيح فقط (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اجتماع ضمّ وزير الاتصالات، أيوب القرا، و"لجنة الشؤون الأمنية والمدنية في الضفة الغربية" بالكنيست، إكمال نصب الهوائيات الخلويّة في الضفة الغربيّة المحتلة، من أجل تحسين إرسال الهواتف التي تعمل بشريحة إسرائيليّة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، الأحد، أنه من المقرر أن ينتهي العمل بداية العام المقبل.

وكانت الصحيفة ذاتها قد ذكرت، قبل أسبوعين، أن شركة PHI، التي فازت بمناقصة بناء بنى تحتية خلويّة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ستغطّي، أيضًا، الإرسال للهواتف "المدنيّة" في المناطق التي تعاني شحًا في الإرسال لحملة الشرائح الإسرائيليّة.

والتحسينات موجّهة، بالأساس، لخدمة مئات آلاف المستوطنين في الضفّة الغربية المحتلة.

وبالفعل، بدأت الشركة في توسيع البنى التحتيّة وأقامت، حتى الآن، 15موقعًا من أصل 35مخططا لها، حسّنت من الإرسال في مناطق واسعة، كانت حتى وقتٍ قريب دون إرسال، وفقًا للصحيفة.

لكنّ الصحيفة ذكرت أنه بالإضافة إلى الهوائيّات (أنتينات) العسكرية التي يبلغ عددها 35 هوائيّة، فإنه سيتم نصب ثلاثين آخرين.


#تغطية
#إرسال
#الهواتف الإسرائيلية

من عرب 48

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