مصدر سياسي إسرائيلي: لا تسوية مع حماس بدون شروط

قال مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، في نهاية جلسة المجلس الوزاري المصغر إنه لن تكون هناك تسوية مع حركة حماس بدون استعادة جثتي الجنديين والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركةفي قطاع غزة.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن المصدر قوله "لن تكون هناك تسوية حقيقية بدون استعادة أبنائنا ومواطنينا، وضمان الهدوء لفترة طويلة"، على حد تعبيره.

وكان قد اجتمع المجلس الوزاري المصغر، اليوم، للمرة الرابعة في الأسبوعين الأخيرين، من أجل مناقشة الاتصالات للتسوية مع حركة حماس.

وقال المصدر نفسه إن الهدوء الذي ساد المنطقة الحدودية في الأيام الأخيرة هو "نتيجة الأعمال الهجومية للجيش، والتي ستستمر بحسب الحاجة". الأمر الذي يرجح أن يكون المصدر السياسي هو وزير الأمن، نفتالي بينيت".

وتابع أن الهدوء تحقق في "أعقاب تفاهمات دفعت بها مصر والأمم المتحدة"، مضيفا أنه في أعقاب هذا الهدوء تم فتح معبر كرم أبو سالم، وتوسيع منطقة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة.

وقال أيضا أنه طالما يتم الحفاظ على هذه الالتزامات، فمن الممكن معالجة القضايا الإنسانية، وعلى رأسها استعادة الجنديين والمواطنين الإسرائيليين.

يذكر في هذا السياق، أنه تم اليوم فتح معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة بالكامل، وجرى توسيع منطقة صيد الأسماك إلى تسعة أميال بحرية.