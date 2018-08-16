جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية بتخوم نابلس

أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدريبات عسكرية لقوات لواء "شومرون" بالجيش بتخوم نابلس بالضفة الغربية المحتلة، تحاكي سيناريوهات مختلفة لتجهيز القوات وتعزيز قدراتها التشغيلية وتنفيذ هجمات.

وشارك عشرات الجنود في التدريبات العسكرية التي استمرت لـ30 ساعة، وتضمنت سيناريوهات مختلفة لتجهيز القوات وتعزيز القدرات التشغيلية، بحسب الجيش.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، بأن "قوات لواء "شومرون" تدربت على جاهزيته في أحداث الأمن الروتيني كجزء من مهمة الدفاع في المنطقة".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ضابط هيئة العمليات في لواء "شومرون"، يكي أبرجيل، قوله: "لا شك أن هذا التمرين رفع مستوى الجاهزية في اللواء ووحداته، علما أن اللواء ينشط في كل مكان وزمان، وبالقوة المطلوبة، لإحباط "الإرهاب" والحفاظ على أمن السكان في المنطقة وخارجها".

وتابع:" خلال التمرين، استمر اللواء بعمليات الإحباط، وأقام العمليات الهجومية لأننا نفعل كل شيء لتنفيذ العلية على أفضل وجه".