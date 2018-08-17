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الملف 4000: نتنياهو يخضع للتحقيق اليوم "للمرة الأخيرة"

تاريخ النشر: 17/08/2018 - 08:59

الملف 4000: نتنياهو يخضع للتحقيق اليوم "للمرة الأخيرة"
نتنياهو (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يخضع رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، الجمعة، للتحقيق مرّة إضافيّة تحت طائلة التحذير في "الملف 4000" ("بيزك"-"واللا").

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية ترجيحاتها بأن يكون التحقيق مع نتنياهو الأخير في هذه القضيّة، "إلا إن أدّى تحقيق اليوم إلى تطورات مفاجئة وتجبر المحققين على اتخاذ إجراءات إضافيّة".

ونجح المحققون في القضيّة في بلورة قاعدة أدلّة تبيّن العلاقة بين نتنياهو ومالك شركتي "بيزك" و"واللا"، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، التي تشير إلى مخالفات رشى واحتيال وخيانة الأمانة.

وكان شركة الأخبار (القناة الثانية سابقًا) قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن التوقعات في الشرطة الإسرائيليّة هي بأن تقدّم لائحة اتهام ضد نتنياهو بعد انتهاء التحقيقات.

ورجّحت شركة الأخبار أن يتم الانتهاء من البحث في نتائج التحقيق مع نتنياهو وأسرته وتقديم خلاصة التحقيقات إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة خلال العام المقبل.


#الملف 4000
#بيزك
#واللا
#نتنياهو

من عرب 48

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