الوزيرة الإسرائيلية ريغيف تهبط في أبو ظبي

وصلت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الجمعة، إلى أبو ظبي، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي في الخليج العربي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ريغيف ستتوجه إلى أبو ظبي بمعية الوفد الرياضي الإسرائيلي الذي يشارك في مبارايات رياضة الجودو هناك.

وقد قررت ريغيف الانضمام إلى الوفد الرياضي، إثر قرار الاتحاد العالمي للجودو إعادة المباريات إلى الإمارات، في أعقاب موافقة أبو ظبي على الاعتراف بالعلم الإسرائيلي والرموز الإسرائيلية.

يذكر أن ريغيف كانت قد صرحت، مطلع الشهر الفائت أيلول/سبتمبر، أن العلم الإسرائيلي سيرفع في أبو ظبي، كما سيتم إسماع نشيد "هتكفا" أثناء مباريات بطولة رياضة الجودو.

واعتبرت ريغيف في حينه أن الحديث عن "قرار تاريخي له دلالات بعيدة المدى، وفاتحة لما بعدها".