  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يبرئ شابا فلسطينيا من قتل ضابط إسرائيلي

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 16:51

الاحتلال يبرئ شابا فلسطينيا من قتل ضابط إسرائيلي
من مكان العملية "غوش عتسيون" (طواقم الإنقاذ)
عرب 48

برّأت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الأربعاء، الشاب الفلسطيني، ممدوح عمرو، من تهمة قتل أحد ضباط الاحتلال، وذلك بعد أن حاول تنفيذ عملية طعن إلا أن جنودا أطلقوا عليه النار فقتل الضابط الإسرائيلي، إلياف غلمان.

وقررت الهيئة القضائية أنه لم يكن بالإمكان إثبات أن الشاب الفلسطيني كان ينوي قتل جنود في المكان، رغم أنه ركض باتجاههم وهو يشهر سكينه.

وكانت الحادثة قد وقعت في شباط/فبراير من العام 2016 على مفرق "غوش عتسيون"، حيث ركض عمرو باتجاه غيلمان، وهو ضابط احتياط، وعندها أطلق عليه الجنود النار، بيد أن الرصاص أصاب الضابط الإسرائيلي فقتل.

وقالت القاضية، ليدور درخمان، إنه بناء على أقوال عمرو، فإنه وصل إلى المكان بهدف أن يموت بنيران الجنود، وإنه بالتالي لا يمكن إثبات أنه كان ينوي تنفيذ قتل، وذلك بسبب توافر عدة أدلة تثير شكوكا بشأن وجود نية القتل لديه.

وأضافت أن توثيق الحادثة لا يدل على أن الشاب الفلطسيني حاول المس بالجنود أو المواطنين الذين كانوا في المكان، وذلك لأنه أشهر سكينه وهو على مسافة كبيرة نسبيا، وركض باتجاههم وهو يرفعها فوق رأسه مقابل الجنود المسلحين الذين طلبوا منه التوقف، الأمر الذي يعزز روايته بأنه أراد أن يطلق الجنود النار عليه ويقتلوه، أو يعتقلوه.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#محكمة عوفر
#ممدوح عمرو
#عملية طعن

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وثائق: إسرائيل نظمت بشكل منهجي اقتصاد المستوطنات
وثائق: إسرائيل نظمت بشكل منهجي اقتصاد المستوطنات

2018-10-31

العنصرية ضد العرب تترسخ كدعاية انتخابية "مشروعة"
العنصرية ضد العرب تترسخ كدعاية انتخابية "مشروعة"

2018-10-31

الموساد أحبط "عملية إيرانية" في الدانمارك
الموساد أحبط "عملية إيرانية" في الدانمارك

2018-10-31

الأكثر قراءة

نتائج الانتخابات المحلية 2018

نتائج الانتخابات المحلية 2018

2018-10-30
حادث البحر الميت: مصرع 8 من مستوطني

حادث البحر الميت: مصرع 8 من مستوطني "بساغوت"

2018-10-30
سخنين: شجار عنيف أمام مركز اقتراع

سخنين: شجار عنيف أمام مركز اقتراع

2018-10-30
انتخابات في النقب: منافسة محتدمة

انتخابات في النقب: منافسة محتدمة

2018-10-30
شرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين في مجدل شمس

شرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين في مجدل شمس

2018-10-30