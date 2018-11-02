الرئيس البرازيلي المنتخب يقرر نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة

أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب، جاير بولسونارو، مساء أمس الخميس، أنه ينوي نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وكتب بولسونارو في صفحته على "تويتر": "كما قلت أثناء الحملة الانتخابية، نحن ننوي نقل سفارتنا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس"، مضيفا "علينا أن نحترم حقيقة أن إسرائيل هي دولة سيادية".

من جهته رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالقرار، واعتبره "خطوة تاريخية، صائبة ومؤثرة".

ومع نقل هذه السفارة إلى القدس، تكون البرازيل الدولة الثالثة التي تسير على خطى الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها في آذار/مارس الماضي، ثم تبعتها غواتيمالا وباراغواي، بيد أن الأخيرة تراجعت عن ذلك، وأعادت سفارتها إلى تل أبيب، الأمر الذي أثار رد فعل حادا من قبل إسرائيل، وأغلقت ممثليتها في العاصمة أسونسيون.

يذكر أن الرئيس البرازيلي المنتخب كان قد صرح خلال حملته الانتخابية أنه ينوي طرد سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في بلاده، بادعاء أن "فلسطين ليست دولة".

كما تجدر الإشارة في هذا السياق، أن العلاقات بين إسرائيل والبرازيل كانت قد توترت في نهاية العام 2015، بسبب رفض الأخيرة المصادقة على تعيين داني ديان في منصب سفير إسرائيل فيها، وذلك لكون ديان قد أشغل منصب رئيس المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية سابقا.