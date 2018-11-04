  2. إسرائيليات
  3. أخبار

قبيل جلسة الكابينيت: متظاهرون يعترضون الشاحنات المتوجهة لغزة

تاريخ النشر: 04/11/2018 - 09:11

قبيل جلسة الكابينيت: متظاهرون يعترضون الشاحنات المتوجهة لغزة
شاحنات في معبر كرم أبو سالم (أ.ب)
عرب ٤٨

تجددت صباح اليوم الأحد، عملية إدخال شاحنات البضائع لمعبر كرم أبو سالم، وذلك بعد إغلاقه لوقت قصير من قبل مستوطني "غلاف غزة" احتجاجا على الأوضاع الأمنية.

إلى ذلك، يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، في جلسته الأسبوعية، اليوم الأحد، آليات تحويل الأموال التي تقدر بحوالي 4 ملايين و360 ألف دولار أميركي، وخصصتها دولة قطر إلى قطاع غزة لدفع الرواتب المتأخرة للموظفين، كما سيناقش تفاهم وقف إطلاق النار مع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العشرات من مستوطني "غلاف غزة" قاموا باعتراض الشاحنات التي كانت في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

وشهد الطريق المؤدي للمعبر اختناقات مرورية، بسبب الاحتجاجات لمستوطني الغلاف على تردي الوضع الأمني، حيث طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالعمل على تغيير الواقع عبر تسوية وتوفير الأمن والأمان مستوطنات "غلاف غزة".

وفي سياق الاحتجاجات، يعكف شكان "غلاف غزة" على تسيير قافلة سيارات من جنوب البلاد إلى القدس المحتلة، والتظاهر قبالة مقر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي نقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي (كان)، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "تجري بلورة اتفاق بين حركات المقاومة الفلسطينية والاحتلال بوساطة مصرية للتوصل إلى تهدئة في القطاع".

ويقضي الاتفاق بإدخال دفعات من الوقود القطري وصرف رواتب الموظفين مقابل "التهدئة"، وفقا للمسؤول الإسرائيلي الذي لم يوضح مفهوم التهدئة، إن كان يشمل وقفا لمسيرات العودة التي دخلت، يوم الجمعة، أسبوعها الثاني والثلاثين.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#معبر كرم أبو سالم
#قطاع غزة
#غلاف غزة
#الكابينيت

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كاتس: سأتوجه لعمان لدفع مبادرة ربط دول الخليج بإسرائيل
كاتس: سأتوجه لعمان لدفع مبادرة ربط دول الخليج بإسرائيل

2018-11-04

الإذاعة الإسرائيلية: السيسي وعباس يعارضان تحويل أموال قطرية للقطاع
الإذاعة الإسرائيلية: السيسي وعباس يعارضان تحويل أموال قطرية للقطاع

2018-11-04

مندلبليت: طرد عائلة منفذ عملية ليس قانونيا
مندلبليت: طرد عائلة منفذ عملية ليس قانونيا

2018-11-04

الأكثر قراءة

عنف الانتخابات: جريح بجسر الزرقاء وقنابل بأبو سنان وجولس وحريق بطوبا

عنف الانتخابات: جريح بجسر الزرقاء وقنابل بأبو سنان وجولس وحريق بطوبا

2018-11-03
حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار حتى الخميس

حالة الطقس: انخفاض درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار حتى الخميس

2018-11-03
أم الفحم: مقتل محمود محاجنة في جريمة إطلاق نار

أم الفحم: مقتل محمود محاجنة في جريمة إطلاق نار

2018-11-03
قافلة المهاجرين هذه لم تنشأ من العدم

قافلة المهاجرين هذه لم تنشأ من العدم

2018-11-03
جت: 4 مصابين بإطلاق نار منهم ثلاثة برصاص الشرطة

جت: 4 مصابين بإطلاق نار منهم ثلاثة برصاص الشرطة

2018-11-03