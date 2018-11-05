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بسبب BDS: إلغاء مباراة فريق إسرائيلي في كاتالونيا

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 17:56

بسبب BDS: إلغاء مباراة فريق إسرائيلي في كاتالونيا
صورة توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨

ألغيت مباراة المنتخب الإسرائيلي للنساء في كرة الماء في مدينة مولينس في كاتالونيا، وذلك في أعقاب استجابة المنتخب الإسباني لمطلب حركة المقاطعة (BDS).

وجاء أن الفريق الإسرائيلي كان من المفترض أن يلعب، يوم غد الثلاثاء، مع المنتخب الإسباني، ضمن تصفيات البطولة الدولية في مدينة مولينس، إلا أن قيادة المنتخب الإسباني استجابت لمطلب حركة المقاطعة.

وبسبب إلغاء المباراة فقد أعلن عن نقلها من مدينة مولينس، بيد أنه لم يتضح مكان وزمان المباراة الجديدان، كما أنه ليس من الواضح أيضا ما إذا كانت ستجري المباراة أساسا، بحسب صحيفة "هآرتس".

كما جاء أن قادة الفريق الإسرائيلي، الذي وصلت إلى إسبانيا بعد هزيمته في اليونان، لم يبلغوا بعد بإيجاد مكان بديل للمباراة.

يذكر في هذا السياق أن المنتخب الإسرائيلي كان قد شارك، في السابق، في مباراة للمرة الأولى في بطولة أوروبا لكرة الماء، أجريت في برشلونة، إلا أن الرفض في هذه المرة كان صادما.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إسرائيل
#كاتالونيا
#حركة المقاطعة bds

من عرب 48

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