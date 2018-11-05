نتنياهو: العقوبات ضد إيران ستساهم باستقرار المنطقة

رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالحزمة الثانية من العقوبات الأميريكة ضد إيران، واعتبر أن "اليوم هو يوم تاريخي"، واصفًا إياها (العقوبات) بأنها "الأشد التي تفرض على إيران منذ بدء المجهود ضد النظام".

وأضاف نتنياهو أن "إيران هي أكبر تهديد لإسرائيَل والشرق الأوسط والعالم"، معتبرًا أنها "ستساهم في الاستقرار والأمن والسلام".

وسبق لنتنياهو أن وجّه الشكر إلى الرئيس الأميركي على قراره، وقال في تصريح مكتوب صدر عن مكتبه: "أدعو منذ سنوات إلى استئناف العقوبات بأكملها ضد النظام الإرهابي الإيراني القاتل الذي يهدد العالم أجمع".

وأضاف: "تأثير العقوبات الأولية بات ملموسا حيث الريال يتراجع والاقتصاد الإيراني يتراجع ونرى النتائج على الأرض". وتابع "شكرا لك أيها الرئيس ترامب على هذه الخطوة التاريخية... العقوبات وصلت حقا".

وبدأت الولايات المتحدة، اليوم، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وتستهدف الولايات المتحدة بهذه العقوبات، الرامية لتقييد أنشطة التجارة الدولية لشركة النفط الإيرانية، اقتصاد البلد المعتمد بشكل كبير على تصدير النفط.

وتسري العقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية.

وتشمل العقوبات أيضًا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

وتسعى الولايات المتحدة، عبر فرض الحزمة الثانية من العقوبات إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ودخلت هذه الحزمة حيز التنفيذ بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 آب/أغسطس الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.