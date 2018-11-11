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مستوطنو "غلاف غزة" يعترضون الشاحنات للقطاع

تاريخ النشر: 11/11/2018 - 09:34

مستوطنو "غلاف غزة" يعترضون الشاحنات للقطاع
شاحنات بضائع بطريقها للمعبر (أ.ب)
عرب ٤٨

أغلقت مجموعة من مستوطني "غلاف غزة" صباح اليوم الأحد، الطريق الرئيسي المؤدي إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة منهم لمنع وصول شاحنات البضائع والوقود المسافرة إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك احتجاجا على استمرار التوتر عند السياج الأمني مع القطاع.

وللمرة الثانية على التوالي يتم إغلاق الطريق إلى القطاع، وذلك ضمن المظاهرات والاحتجاجات على سياسة الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تنظم مسيرة سيارات وإقامة مظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة بالقدس المحتلة.

وطالب المتظاهرون الحكومة بوقف دخول شاحنات البضائع إلى القطاع إلى حين تعهد حماس بوقف مسيرات العودة المتواصلة عند السياج الأمني منذ نهاية آذار/مارس الماضي، وكذلك وقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات "في غلاف غزة".

إلى ذلك، تنتظر عشرات الشاحنات في الجانب الفلسطيني من المعبر دخول شاحنات البضائع والوقود والمواد التموينية والأغذية التي من المفروض أن تصل إلى المعبر ويتم نقلها إلى قطاع غزة الذي يحاصره الاحتلال منذ 12 عاما.

وأعيد بعد ظهر اليوم، فتح معبر كرم أبو اسالم، وعودته للعمل الطبيعي، بعد أن قام العشرات من سكان "غلاف غزة"، بإغلاق الطرق المؤدية إليه، لمنع إدخال البضائع للقطاع.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#غلاف غزة
#شاحنات
#قطاع غزة
#حصار
#الاحتلال

من عرب 48

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