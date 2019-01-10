نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهز للحرب

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي جاهز للحرب، وذلك إلى جانب الحاجة إلى مواصلة توفير رد على الفجوات التي ما زالت قائمة" في جهوزية الجيش للحرب. وجاءت أقوال نتنياهو خلال اجتماع حول استنتاجات لجنة فحص جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب.

وبحسب نتنياهو، فإن "مفهوم الأمن 2030 سيجلب الجيش الإسرائيلي إلى جهوزية أفضل لمواجهة تحديات المستقبل". وشارك في الاجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، وعضو الكنيست عومر بار ليف، ومراقب الجيش إيلان هراري وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، بحسب القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي.

وأثارت قضية جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب ضجة في العام الماضي، بعد أن أصدر مفوض شكاوى الجنود، يتسحاق بريك، تقارير مفادها أن الجيش ليس جاهزا للحرب، مستندا إلى نواقص عديد خاصة بكل ما يتعلق بسلاح البرية ومخازن الذخيرة. وعلى ضوء ذلك، قال نتنياهو بعد الاجتماع اليوم، إن "رئيس الحكومة سيواصل دراسة الموضوع وسيستخلص الاستنتاجات بما يتلاءم مع ذلك".

وكان هراري قدم لنتنياهو تقريرا أعدته لجنة بمشاركة ضباط في الاحتياط يحملون رتبة لواء، وجاء فيه إنه طرأ تحسنا ملموسا في أعلية وجهوزية سلاح البرية. ورفضت هذه اللجنة أقوال بريك حول وجود "ثقافة الكذب" في الجيش الإسرائيلي. لكن اللجنة اتفقت مع بريك حول وجود فجوات في عدة مجالات بكل ما يتعلق بجهوزية الجيش الإسرائيلي، وبينها المجال اللوجيستي والقوى البشرية واستيعاب منظومات مراقبة وسيطرة لسلاح البرية ومخازن الطوارئ.