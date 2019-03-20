  2. إسرائيليات
  3. أخبار

ميزانيات بملايين الشواقل لتمويل عودة المستوطنين لـ"حومش"

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 08:33

ميزانيات بملايين الشواقل لتمويل عودة المستوطنين لـ"حومش"
وزارة التعليم حولت ملايين الشواقل لجمعية استيطانية بالضفة (أ.ب)
عرب ٤٨

حوّلت وزارة التعليم الإسرائيلية في السنوات الأخيرة ملايين الشواقل إلى جمعية استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، تنشط في دعم بؤرة استيطانية باسم "يشيفات هحومش" في شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي أقيمت بالقرب من مستوطنة "حومش" التي أخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005.

وأفادت صحيفة "هآرتس، أنه بعد إخلاء غرفة كانت تستعمل ككنيس، بادرت جمعية "مدرشيت معمكيم"، لمشروع يشجع العودة للاستيطان، ووضع اليد على الأراضي قرب مستوطنة "حومش"، ولتحقيق ذلك شرعت بحملة تبرعات جمع خلالها مبلغ أولي يقدر بحوالي 50 ألف شيكل لمشروع عودة المستوطنين، علما أن الجمعية تنشط منذ حوالي 12 عاما.

وأظهرت التقارير المالية للجمعية الاستيطانية، بحسب ما كشفت الصحيفة، أن ميزانية الجمعية بلغت نحو 13 مليون شيكل عام 2017، إذ تهدف الجمعية من خلال رصد هذه الميزانيات إلى إنشاء حلقات دراسية للدراسات والديانة اليهودية و "تمكين الطلاب المتدينين من دراسة اليهودية بالإضافة إلى دراساتهم الأكاديمية، واستيعاب الطالبات والطلاب المهاجرين الجدد وتحضيرهم للدراسات في إسرائيل". إذ يتم ذلك من خلال تشغيل الجمعية لـ"مدرشيت معمكيم".

ووفقا للتقارير، فإن وزارة التعليم تمول الجمعية الاستيطانية بملايين الشواقل سنويا. وأظهرت المستندات والوثائق الداخلية للجمعية، أن وزارة التعليم في عام 2017 مولت الجمعية بمبلغ 8.5 مليون شيكل. وفي عام 2016، حولت الوزارة للجمعية الاستيطانية أكثر من 7 ملايين شيكل، وبين عامي 2014 و2015، تم تحويل 6.2 مليون شيكل إلى الجمعية من وزارة التعليم في كل عام.

وكتب في صفحة المشروع الاستيطاني، أن " 40 طالبا من المدرسة اليهودية يسيطرون على الأرض في ظل ظروف صعبة، بينما يطالبون بإزالة الظلم الأخلاقي القائم على أساس فك الارتباط والتعلق بالأرض التي انفصلنا عنها قبل 14 عاما. إذ تم تدمير جميع المباني في حومش". وأشاروا إلى إن الوجود الدائم في حومش وتوسيع المدرسة اليهودية أدى إلى بناء كنيس".

وقال المدير العام لـ "ييش دين" ليئور عميحاي،  التي تمثل أصحاب الأراضي في البؤرة الاستيطانية، التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة،  إن "المكان لا يزال رهينة للجمعية الاستيطانية وللمستوطنين ما يمنع المزارعين وأصحاب الأراضي الفلسطينيين من الوصول إلى الموقع، ويتضح أن وزارة التعليم تمول الجمعية والمدرسة اليهودية في البؤرة الاستيطانية".

وأقرت وزارة التعليم أنها تمول مؤسسات تعليمية في المستوطنات، كما أكدت الوزارة أنها تمول المدرسة الدينية التي أقيمت قرب "حومش"، ونفت أن تكون قد مولت الجمعية الاستيطانية في المذكورة في التقرير.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الضفة الغربية
#وزارة التعليم
#الاستيطان
#حومش
#بؤرة استيطانية
#كنيس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يحقق مع ذاته بقتل 11 فلسطينيا بمسيرة العودة
الاحتلال يحقق مع ذاته بقتل 11 فلسطينيا بمسيرة العودة

2019-03-20

استطلاع: "معسكر اليمين" يصل إلى 68 مقعدا و"كاحول لافان" يتراجع
استطلاع: "معسكر اليمين" يصل إلى 68 مقعدا و"كاحول لافان" يتراجع

2019-03-19

"رائحة الفاشية": شاكيد تسعى لتغيير طريقة تعيين قضاة العليا
"رائحة الفاشية": شاكيد تسعى لتغيير طريقة تعيين قضاة العليا

2019-03-19

الأكثر قراءة

خلال 48 ساعة: مصرع عامل ثالث في

خلال 48 ساعة: مصرع عامل ثالث في "حريش"

2019-03-19
جريمة قتل مزدوجة: العثور على جثة شخصين في حيفا واعتقال مشتبه

جريمة قتل مزدوجة: العثور على جثة شخصين في حيفا واعتقال مشتبه

2019-03-19
الاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيت ويحصن مواقع جنوده

الاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيت ويحصن مواقع جنوده

2019-03-19
من يخترق هواتف السياسيين الإسرائيليين؟

من يخترق هواتف السياسيين الإسرائيليين؟

2019-03-19
مصر: 7 قتلى في إطلاق نار غربي القاهرة

مصر: 7 قتلى في إطلاق نار غربي القاهرة

2019-03-19