مصدر سياسي إسرائيلي: ترامب حدد مبدأ يمكّن الاحتفاظ بأراض محتلة

قال مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "اعتراف" الولايات المتحدة بسيادة المحتل الإسرائيلي للجولان السوري يحدد مبدأ يمكن بموجبه الاحتفاظ بأراض تم احتلالها خلال "حرب دفاعية"، على حد زعمه.

وقال المصدر نفسه، والذي تواجد في طائرة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الطريق من واشنطن إلى مطار اللد، إن "الجميع يقولون إنه لا يمكن الاحتفاظ بأراض محتلة، وها هو ممكن"، مضيفا أنه "إذا تم احتلاله خلال حرب دفاعية فهو لنا".

يذكر في هذا السياق أن تقديرات اليمين الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، تشير إلى أن الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان السوري يمكن أن يشكل أساسا لحملة مستقبلية إزاء البيت الأبيض تطالب بـ"الاعتراف" بالسيادة الإسرائيلية على مناطق ج في الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك، تطرق المصدر نفسه إلى إيران، وقال إن الرئيس الأميركي منح إسرائيل "غطاء مطلقا وقويا"، وبحسبه، فإن نتنياهو عرض على ترامب خطة لإبعاد إيران من سورية، والتي يحاول إقناع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بها.

وكانت المراسلة السياسية لهيئة البث العامة، غيلي كوهين، قد كتبت في تغريدة على تويتر، أن نتنياهو يعتقد أن ترامب وبوتين أبديا اهتماما بخطته، والتي تؤدي إلى تعاون أميركي روسي، بوساطة إسرائيلية.

ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن ترامب أعجب بالخطة، وأن تقرر مواصلة بذل الجهود المشتركة، وأنه من الممكن أن يكون هناك حل مشترك بين واشنطن وموسكو.