جيش الاحتلال يتأهب لمليونية "الأرض والعودة"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن حالة التأهب القصوى في صفوف قواته، وذلك عشية فعاليات مليونية "الأرض والعودة" وإحياء الذكرى الأولى لمسيرة العودة في قطاع غزة يوم السبت المقبل.

ويأتي هذه الإعلان لجيش الاحتلال، في الوقت الذي أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم التوصل لتفاهمات حول "تسوية مؤقتة" بين الفصائل الفلسطينية وقطاع غزة برعاية مصرية حتى انتخابات الكنيست، فيما صرح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه أعطى الأوامر لقيادة الجيش لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة شاملة على جبهة غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن قواته استكملت الاستعدادات تمهيدا للأحداث المتوقعة خلال مسيرة العودة يوم السبت المقبل، لافتا إلى أن القيادة الجنوبية العسكرية تواصل تطبيق خطوات رفع حالة الجهوزية في مواجهة تصعيد محتمل إثر أحداث ونشاطات خلال المسيرات عند السياج الأمني.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، تم استكمل وصول قيادة فرقة وثلاثة ألوية وقوة مدفعية إلى القيادة الجنوبية العسكرية حيث تقوم بتنفيذ إرشادات وأعمال فحص للجاهزية وتدريبات لسيناريوهات متنوعة.

كما جرت، اليوم الخميس، سلسلة اجتماعات برئاسة رئيس أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، لتقييم الوضع ودراسة السيناريوهات وإقرار الخطط العملياتية في مواجهة السيناريوهات المتنوعة.

وأصدرت القيادة الجنوبية العسكرية بجيش الاحتلال تعليمات لتطبيق الخطوات اللازمة من قبل القيادات المعنية حتى يوم غد الجمعة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارا بمنع خروج جميع القوات المقاتلة في القيادة الجنوبية للإجازة خلال نهاية الأسبوع.