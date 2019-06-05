حريق قرب مستوطنة "شيلاه" وتقديرات بأنه متعمد

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "شيلاه" والبؤرة الاستيطانية "أحياه" في وسط الضفة الغربية المحتلة، وتشتبه طواقم الإطفاء بأنه كان متعمدا.

وعلم أن فلسطينيا كان في المكان، وأصيب جراء استنشاق الدخان، وتم نقله من المكان لتلقي العلاج الطبي.

وبحسب طواقم الإطفاء فإن النيران اندلعت في موقعين في الوقت نفسه. وادعوا أنهم شاهدوا أشخاصا يهربون من المكان، ليخصلوا إلى أن الحديث عن إشعال متعمد.

واضطر طواقم الإطفاء إلى إغلاق شوارع في المنطقة أمام حركة السير.

وكان قد اندلع حريق آخر، يوم أمس الثلاثاء، في حقل كرز تابع لمستوطنة "كفار عتسيون". وادعى مستوطنون أنهم عثروا على زجاجات حارقة كانت ألقيت باتجاه الكرم، وتسبب باشتعال النيران.

يذكر أنه تم يوم أمس، أيضا، اعتقال أحد جنود الاحتلال بعد أن تم توثيقه وهو يضرم النار في حقل تابع لقرية عوريف قرب مدنية نابلس، قبل أسبوعين.