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اعتقال مجرم إسرائيليّ فارّ في المغرب

تاريخ النشر: 24/08/2019 - 19:13

اعتقال مجرم إسرائيليّ فارّ في المغرب
منظر عام للدار البيضاء (بيكسابي)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة السريّة المغربيّة، اليوم، السبت، المجرم الإسرائيليّ الفارّ، غولان أفيطان، أثناء تواجده في كنيس "نافيه شالوم"، بالدّار البيضاء.

وبحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة، السبت، فإن أفيطان وأبناءه الثلاثة (أكبرهم 20 عامًا، وأصغرهم 9 أعوام) وصلوا إلى المغرب قبل أيام لزيارة والده، واعتقلوا لحظات قبل بدء صلاة السبت في الكنيس.

وتحتجز السلطات المغربيّة أفيطان في معتقل بالدار البيضاء، واختير له محام للترافع عنه.

ونقلت القناة عن مسؤولين مغربيّين قولهم إنهم "لن يستغربوا" إن كان الاعتقال نتيجة حملة "تشترك إسرائيل فيها"، وألمحوا إلى إمكانيّة تسليم أفيطان للسلطات الإسرائيليّة خلال الأيام المقبلة.

وأفيطان متهّم بقتل بثلاثة جرائم قتل في البلاد، ورفض "صفقة ادّعاء" لسجنه بـ9 سنوات، ومن المقرّر أن يحكم بثلاثة مؤبّدات.

وكان أفرج عن أبيطان في العام 2018 بشروط مقيّدة منها سوار إلكتروني بكفالة 12 مليون شيكل، قبل أن يدّعي في أيلول/ سبتمبر الماضي أنه في طريقه لطبيب الأسنان ويزيل السوار الإلكتروني ويفرّ إلى المغرب.

وحصل أفيطان وزوجته، مؤخرًا، على الجنسيّة المغربيّة.


#الدار البيضاء
#إسرائيل
#المغرب
#العلاقات المغربية الإسرائيلية

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