  2. إسرائيليات
  3. أخبار

استطلاع: التصعيد يخدم الأحزاب الكبرى والمشتركة تحافظ على قوتها

تاريخ النشر: 26/08/2019 - 23:22

استطلاع: التصعيد يخدم الأحزاب الكبرى والمشتركة تحافظ على قوتها
(أ ب)
عرب ٤٨

بيّن استطلاع إسرائيلي للرأي أجري مؤخرا، أن "الأحداث الأمنية والعسكرية" تعزز قوة الحزبين الكبيرين، "الليكود" و"كاحول لافان" على حساب أحزاب أخرى.

أجرى الاستطلاع "كان حداشوت" يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، ويوم أمس الأحد، ونشرت نتائجه اليوم الإثنين، قبل الانتخابات بـ22 يوما، بشكل مواز للتطورات السياسية، والتصعيد على جبهات متعددة.

وبحسب الاستطلاع، فإن الليكود يعزز قوته بثلاثة مقاعد، ويحصل على 32 مقعدا، بينما يعزز "كاحول لافان" قوته بمقعد واحد، ويحصل على 31 مقعدا.

ويظهر الاستطلاع، أن زيادة قوة الليكود كانت على حساب "يسرائيل بيتينو" و"يمينا"، حيث يتراجع الأول، برئاسة أفيغدور ليبرمان، من 11 مقعدا إلى 9 مقاعد، بينما يحصل "يمينا"، برئاسة أييليت شاكيد، على 10 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن كلا من "شاس" و"يهدوت هتوراه" يحصلان على 7 مقاعد لكل منهما، بينما لا يتجاوز كل من "عوتسما يهوديت" و"زيهوت" نسبة الحسم.

في المقابل، يحصل "العمل – غيشر"، برئاسة عمير بيرتس على 7 مقاعد، بينما يتراجع "المعسكر الديمقراطي" من 7 مقاعد إلى 6 مقاعد، مقارنة بالاستطلاع السابق.

وبحسب الاستطلاع، فإن القائمة المشتركة تحافظ على قوتها، وتحصل على 11 مقعدا.

وبالنتيجة، فإن كتلة اليمين لا تزال غير قادرة على تشكيل ائتلاف يزيد عن 61 مقعدا، إذ أنه بدون "يسرائيل بيتينو" تحصل على 56 مقعدا.


#استطلاع
#الليكود
#كاحول لافان
#القائمة المشتركة

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإعلامي الإسرائيلي يارون لندن يصف العرب بـ"الوحوش البشرية"
الإعلامي الإسرائيلي يارون لندن يصف العرب بـ"الوحوش البشرية"

2019-08-26

لجنة الانتخابات المركزيّة تحظر إدخال كاميرات إلى مراكز الاقتراع
لجنة الانتخابات المركزيّة تحظر إدخال كاميرات إلى مراكز الاقتراع

2019-08-26

تأهب على الحدود اللبنانية والأوضاع على عتبة التصعيد
تأهب على الحدود اللبنانية والأوضاع على عتبة التصعيد

2019-08-26

الأكثر قراءة

نصر الله للإسرائيليين: نتنياهو يشتغل في الانتخابات ويلعب بدمائكم

نصر الله للإسرائيليين: نتنياهو يشتغل في الانتخابات ويلعب بدمائكم

2019-08-25
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط

الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط "هجوم إيراني بطائرات مسيرة" من سورية

2019-08-25
حالة الطقس: موجة حارة والتحذير من التعرض لأشعة الأشعة

حالة الطقس: موجة حارة والتحذير من التعرض لأشعة الأشعة

2019-08-25
سقوط طائرتين إسرائيليّتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية

سقوط طائرتين إسرائيليّتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية

2019-08-25
أم الفحم: تصريح مدع ضد قاتل أمه

أم الفحم: تصريح مدع ضد قاتل أمه

2019-08-25