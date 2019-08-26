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الإعلامي الإسرائيلي يارون لندن يصف العرب بـ"الوحوش البشرية"

تاريخ النشر: 26/08/2019 - 22:37

الإعلامي الإسرائيلي يارون لندن يصف العرب بـ"الوحوش البشرية"
(تصوير الشاشة)
عرب ٤٨

وصف الإعلامي الإسرائيلي والمضيف التلفزيوني، يارون لندن، مساء اليوم الإثنين، العرب بأوصاف عنصرية، ونعتهم بـ"الوحوش البشرية"، ورفض التراجع عن ذلك والاعتذار.

وقال المضيف التلفزيوني في برنامجه "غيئولا ولندن"، على القناة "كان 11" إن "العرب وحوش بشرية"، وكرر وصفه هذا مضيفا أنه يوافق على هذا الموقف.

وقال أيضا إن "العرب لا يكرهون اليهود فحسب، وإنما يقتلون أنفسهم أولا، فعلى اليمين وعلى اليسار، وفي الأمام وفي الخلف، وفي الشرق وفي الغرب، عرب يذبحون عربا".

وتابع أقواله العنصرية "لا يوجد مشكلة في ذلك. أنا لا أتحدث عن الفلسطينيين، وإنما عن الثقافة العربية"، على حد تعبيره.

وقبيل انتهاء البرنامج أوضح لندن "قبل الانتهاء، همس معدو البرنامج في أذني بأن هناك احتجاجات في شبكات التواصل الاجتماعي على تصريحاتي بشأن القتل في الحضارة العربية".

وأضاف أنه يتوقع أن "العرب واليسار سيقولون إن لندن عنصري، بينما سيقول اليمين إن لندن اليساري يقول أيضا إن العرب قتلة... هذا ممل.. لا تفعلوا ذلك"، على حد تعبيره.

وادعت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" إن الحديث عن تصريحات "بائسة لاستفزازي وليس شخصية ثقافية"، مضيفة أنها تتوقع أن يعتذر عن تصريحاته حتى منتصف يوم غد" أو يتم تعليق عمله، على الأقل.

من جهته، رفض لندن، المحسوب على ما تسمى "الأوساط الليبرالية الأشكنازية"، الاعتذار، أو التعقيب على توجه موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إليه.


#يارون لندن
#العنصرية

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