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هندوراس تنوي فتح مكتب تجارة دبلوماسي في القدس المحتلة الأحد

تاريخ النشر: 28/08/2019 - 09:50

هندوراس تنوي فتح مكتب تجارة دبلوماسي في القدس المحتلة الأحد
من الأرشيف
عرب ٤٨

من المتوقع أن يصل رئيس هندوراس، خوان هرنانديز، إلى البلاد الأحد المقبل، وذلك بهدف افتتاح مكتب تجارة دبلوماسي في القدس المحتلة.

وكانت إسرائيل قد أجرت، في السنة الأخيرة، اتصالات دبلوماسية لإقناع هندوراس بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وعرضت مسألة نقل سفارة هندوراس في البلاد إلى القدس المحتلة خلال لقاء ثلاثي جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس هندوراس، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال حفل تنصيب جايير بولسونارو رئيسا للبرازيل.

وفي حينه اشترط هرنانديز فتح سفارة إسرائيلية في عاصمة بلاده، تيجوسيجاليا، واستيراد البن من هناك، كما اشترط أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء التقليص في التحويلات المالية لهندوراس بذريعة أنها تتحفظ من الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وكان وفد من هندوراس قد وصل إلى البلاد لإجراء محادثات، بيد أنه لم يتم التوصل لاتفاق، حيث قررت الاكتفاء بفتح مكتب تجارة دبلوماسي، كما فعلت كل من هنغاريا والتشيك وأستراليا.

يشار إلى أن الزيارة الأخيرة لهرنانديز إلى البلاد عام 2015، وكان جميع وزراء حكومته بمعيته. وفي حينه صرح بأنه "حصل تغيير إستراتيجي بشأن تعامل بلاده مع إسرائيل"، وأن بلاده ستصوت إلى جانب إسرائيل في التصويتات المهمة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


#خوان هرنانديز
#هندوراس
#القدس

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