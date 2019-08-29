"زيهوت" ينسحب لصالح نتنياهو مقابل تشريع القنب ومنصب وزاري

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الخميس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حزب "زيهوت"، موشيه فايغلين، انسحاب الأخير من خوض انتخابات الكنيست الـ22 التي ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، مقابل توليه حقيبة وزارية في حكومة نتنياهو المقبلة، وسن قوانين تتعلق بتشريع القنب الطبي، وأخرى لـ"تخفيض الضرائب على المصالح التجارية الصغيرة".

وتأتي خطوة نتنياهو الذي يحارب لحصول معسكره السياسي على أية مقاعد إضافية لتضمن له الأغلبية مما قد يسهل من مهمته في تشكيل حكومته الخامسة، في سياق الجهود الهائلة المبذولة بهدف منع إهدار أصوات في اليمين، في ظل عدم تجاوز حزب "زيهوت" نسبة الحسم، ما أظهرته جميع استطلاعات الرأي في إسرائيلي، وأكدته، قبل ذلك، نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة في نيسان/ أبريل الماضي.

وادعى نتنياهو خلال حديثه في المؤتمر الصحافي أنه وفايغلين "ينطلقان في طريق مشترك لتعزيز قيم الحرية الشخصية والاقتصاد الحر"، وأضاف أن الاتفاق بينهما يتضمن سن تشريع لإضفاء الشرعية على القنب الطبي. وقال نتنياهو أن "أساس المشروع الذي قدمه له فايغلين وصادق عليه وتبناه هو فتح سوق القنب للاستيراد".

واستطرد نتنياهو مخاطبًا فايغلين أنه "أراك بمنصب وزير في حكومتي، هذه ليست مجرد كلمات، أنا أعني هذا حقًا".

واعتبر فايغلين أن تشريع القنب الطبي "ثورة منقذة للحياة". وأضاف أن اتفاقه مع نتنياهو يجلب " أخبارًا سارة للسوق الخاص والحر، لخفض تكلفة المعيشة وخاصة للشركات والمصالح التجارية الصغيرة في إسرائيل. لمدة عامين، لن تدفع أي شركة تجارية جديدة، يصل حجم مبيعاتها إلى مليوني شيكل، ضريبة الدخل حتى تنجح بجني كامل التكاليف التي صرفتها على الإنشاء".

ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، نقلا عن مصادر في اللكيود، فإن الاتفاق بين "زيهوت" برئاسة فايغلين، ونتنياهو، لا يتضمن سد الديون التي تراكمت على "زيهوت" خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي تجاوزت مبلغ 2.5 مليون شيكل.

وكان فايغلين قد اجتمع أمس بنتنياهو، وتوصلا إلى تفاهمات تقضي بعدم خوضه الانتخابات. وأصدر حزب الليكود بيانا، في وقت لاحق اليوم، جاء فيه إن "رئيس الحكومة نتنياهو يبذل جهودا هائلا بهدف منع إهدار أصوات في اليمين. ويوجد تقدم كبير بين الليكود وبين فايغلين وزيهوت. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وعندما يتم التوصل لاتفاق سننشر تفاصيله".

وحسب فايغلين، فإنه اتفق مع نتنياهو على دفع "إصلاحات القنب"، والتي تقضي بإمكان حصول مرضى على القنب للعلاج من أي مكان وبوصفة طبية. ويبدو أن فايغلين سيحصل مقابل انسحابه من الانتخابات على منصب تنفيذي في الحكومة المقبلة.

وقال فايغلين إنه "خرجت الآن من لقاء مع رئيس الحكومة حول إصلاحات القنب، وتوجد أخيرا بارقة أمل لأن يحصل المرضى على دواء ينقذ حياتهم".

وأضاف "أننا نتقدم نحو اتفاق، سأتنازل بموجبه عن خوض الانتخابات مقابل منصب في الحكومة، وبالأساس سنفتح سوق القنب. سأطرح الاتفاق أمام منتسبي زيهوت وسنقرر".

لكن موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني نقل عن قيادي في حزب الليكود قوله إنه "حتى لو وقع فايغلين على الاتفاق، فإنه سيخسر ولن يربح. وإذا وعدوه الآن بمنصب وزير، فإن هذا لن يلزم نتنياهو بتنفيذ هذا التعهد بعد الانتخابات. ويوجد غضب كبير بين أعضاء الكنيست والوزراء في الليكود، ومن دون فايغلين ستدور حرب جدية بين منتخبي الليكود أثناء توزيع الحقائب الوزارية".